В ГБР отрицают: Суд не обязывал закрывать дело в отношении Порошенко

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Пятница, 6 марта 2020, 20:37

Суд обязал ГБР не закрывать уголовное производство по пятому президенту Украины Петру Порошенко, а повторно рассмотреть ходатайство его адвоката.

Источник: пресс-служба ГБР

Дословно: "Защитники пятого Президента Украины продемонстрировали обществу решение суда и сообщили об успешном закрытии дела по их клиенту. Однако адвокаты сманипулировали информацией.

Постановление Шевченковского районного суда обязало следователя Государственного бюро расследований не закрывать уголовное производство, а повторно рассмотреть ходатайство адвоката Петра Порошенко".

Детали: В ГБР сообщают, что суд не установил, что расследование по Порошенко является незаконным и не обнаружил оснований для прекращения производства. Судом отменено только постановление следователя ГБР, вынесенное по результатам рассмотрения ходатайства адвоката.

Следствием выполнения постановления Шевченковского районного суда может быть новое постановление следователя центрального аппарата Государственного бюро расследований с дополнительными ссылками на обстоятельства уголовного производства.

В Бюро заявили, что на ход расследования производства указанное постановление не влияет.

Что было раньше: 6 Марта Порошенко пришел в Государственное бюро расследований с требованием возбудить уголовное производство в отношении нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского за заведомо ложное сообщение о преступлении.

Он заявил, что накануне суд обязал ГБР рассмотреть и закрыть уголовное дело в отношении него, которое было начато по заявлению Дубинского о якобы неуплате налогов пятым президентом.

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Предыстория:

  • 21 февраля Печерский суд Киева разрешил Государственному бюро расследований осуществить принудительный привод Порошенко на два допроса в ГБР – 28 февраля и 6 марта.
  • Защита назвала решение политическими и обжаловала их в 5-ти инстанциях.
  • Исполняющая обязанности председателя ГБР Ирина Венедиктова объясняла, что Порошенко 30 раз не пришел на допрос, в связи с чем бюро подготовило пакет доказательств для силового привода. 
  • Утром 28 февраля Порошенко приходил в Государственное бюро расследований на допрос самостоятельно.

Темы: Порошенко ГБР Дубинский


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