Венедиктова подала в суд на Украинскую правду и ЦПК

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Суббота, 7 марта 2020, 23:37

И.о. директора Госбюро расследований Ирина Венедиктова заявила, что подала исковое заявление к Украинской правдке о защите чести и достоинства из-за статьи, опубликованной на УП "Спрут Авакова Как "временный министр" наращивает свое влияние в силовом блоке".

Источник: пост Венедиктовой в Facebook

Детали: Иск также подан против "Центра противодействия коррупции".

По словам и.о. директора ГБР, сумма иска составляет 150 тыс. гривен от каждого ответчика. В случае признания судом любой суммы бенефициаром "должны стать те, на кого не хватает внимания и средств государства".

Прямая речь Венедиктовой: "Определяю социальную цель: показать, что врать должно стать экономически невыгодным и остановить искажение самой идеи контроля гражданского общества за властью".

Детали: Согласно исковому заявлению Венедиктовой, в статье, опубликованной на УП, "утверждается о фактах, которые не соответствуют действительности". В частности, речь идет о том, что муж Венедиктовой  Денис Колесник влияет на кадровую политику ГБР, а также что Руслан Бирюков был назначен на должность советника главы ГБР благодаря мужу Венедиктовой.

По состоянию на 7 марта исковое заявление от Венедиктовой редакция "Украинской правды" не получала. 

 

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Предыстория: 

Нардеп от "Слуги народа", глава комитета по вопросам правовой политики Ирина Венедиктова была назначена на должность временно исполняющей обязанности директора ГБР в конце декабря 2019 года после увольнения с должности главы ГБР Романа Трубы.

Темы: Венедиктова СМИ суд


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