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На судебное заседание по MH17 не пришел ни один из подозреваемых

Понедельник, 9 марта 2020, 10:27
На судебное заседание по MH17 не пришел ни один из подозреваемых

Суд, рассматривающий дело о сбитом Боинге Малайзийских авиалиний MH17, официально определил присутствующих на процессе. 

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды" из судебного комплекса Схипхола в Нидерландах, где проходят слушания.

Председательствующий в процессе Хендрик Стейнхаюс, начиная процесс, сообщил, что ни один из обвиняемых не явился в суд.

Статус обвиняемых имеют трое граждан России: Сергей Дубинский, Игорь Гиркин и Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко.

"Ни один из них не является голландцем, и преступление произошло за пределами Нидерландов, но процесс проходит по нидерландскому законодательству", - пояснил судья.

Он также сообщил, что Олег Пулатов представлен в процессе командой адвокатов. "Представители обвиняемых имеют доступ к документам, которые они считают важными", подчеркнул Хендрик Стейнхаюс.

Российского военного Пулатова, который в 2014 году был одним из руководителей разведки боевиков на Донбассе, представляет Гаагская компания Sjöcrona van Stigt в лице адвокатов Бодевайна ван Эйка и Сабине тен Дусхате. Также им будет помогать российский юрист Елена Кутина, однако Стейнхаюс отметил, что россиянка по нидерландскому законодательству не имеет права выступать в суде.

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Предыстория: 

Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам - Куала-Лумпур, был сбит ракетой над контролируемой пророссийскими сепаратистами территорией Донбасса 17 июля 2014 года. Все 298 человек на борту погибли.

Следствие установило, что самолет MH17 сбили над Донбассом из "Бука" российской бригады из Курска. 

Объединенная следственная группа (JIT) по расследованию катастрофы самолета рейса MH17 располагает свидетелем, который видел, как ракету запустили по малазийскому Боингу.

3 февраля прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам и вызвала их для следственных действий. Речь идет о Сергее Дубинском (позывной "Хмурый"), Игоре Гиркине (позывной "Стрелок"), Олеге Пулатове (позывной "Гюрза"), Леониде Харченко (позывной "Крот").

Напомним, 

  • Суд над подозреваемыми в катастрофе MH-17 начнется 9 марта 2020 г. и растянется на 25 недель. График судебных заседаний будет таким: 9-13 марта 2020; 23-27 марта 2020 года; 8 июня - 3 июля 2020; 31 августа - 13 ноября 2020; 1 февраля - 26 марта 2021 г. Дело будут рассматривать трое судей Окружного суда Гааги, трансляция будет вестись в прямом эфире.
  • По оценкам юристов, судебный процесс по обвинению четырех причастных к катастрофе малайзийского авиалайнера MH-17 продлится 4-5 лет.

Темы: MH17НидерландыРосcияДонбасссуд
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