Родственники погибших в катастрофе MH17 будут требовать компенсации у боевиков

Часть родственников погибших в катастрофе авиалайнера MH17, сбитого боевиками на Донбассе, сообщили суду, что будут требовать финансовой компенсации.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды" из судебного комплекса Схипхола в Нидерландах, где проходят слушания.

Как известно, в понедельник в Нидерландах начались судебные слушания против 4 первых подозреваемых в причастности к катастрофе авиалайнера.

Выступая в начале слушаний, председательствующий судья Хендрик Стейнхаюс объявил, что в суд поступили 84 заявления с требованиями о финансовой компенсации.

Судья не раскрыл детали относительно заявленных требований о компенсации, эти данные будут обнародованы позже. Он одновременно подчеркнул, что заявления о компенсации должны быть должным образом обоснованы.

Также известно, что 49 родственников погибших планируют выступить с выступлениями во время слушаний.

Пока не сообщается, граждане каких государств заявили о своем требовании о компенсации. "Европейской правде" известно, что в Нидерланды прибыли представители погибших из разных стран, включая одну из самых далеких - Австралию. В катастрофе Boeing-777 рейса MH17 погибло 298 человек, 196 из которых были гражданами Нидерландов.

На судебное заседание по MH17 не пришел ни один из подозреваемых, но один из них нанял команду адвокатов.

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Предыстория:

Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам - Куала-Лумпур, был сбит ракетой над контролируемой пророссийскими сепаратистами территорией Донбасса 17 июля 2014 года. Все 298 человек на борту погибли.

Следствие установило, что самолет MH17 сбили над Донбассом из "Бука" российской бригады из Курска.

Объединенная следственная группа (JIT) по расследованию катастрофы самолета рейса MH17 располагает свидетелем, который видел, как ракету запустили по малазийскому Боингу.

3 февраля прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам и вызвала их для следственных действий. Речь идет о Сергее Дубинском (позывной "Хмурый"), Игоре Гиркине (позывной "Стрелок"), Олеге Пулатове (позывной "Гюрза"), Леониде Харченко (позывной "Крот").

Напомним,