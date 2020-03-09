Польша вводит санитарный контроль на границе с Украиной

Польша с 10 марта введет санитарный контроль на границе не только с Германией и Чехией, но и со всеми другими соседними государствами, в частности с Украиной.

Источник: министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский, председатель Пограничной службы Польши Томаш Прага на пресс-конференции в понедельник, сообщает Укринформ

Прямая речь Каминского: "С завтрашнего дня всевозможные медицинские и санитарные процедуры будут введены на 100% наших внешних границ, то есть с Украиной, Беларусью и Россией".

Детали: Он отметил, что сейчас санитарный контроль введен в четырех пунктах пропуска на границе с Германией и в одном – на границе с Чехией. Эти пункты выбраны потому, что именно через них рейсовые автобусы пересекают польскую границу.

По словам министра, санитарно-эпидемиологический контроль будет осуществляться круглосуточно во "всех автобусах, миниавтобусах, всех транспортных средствах, которые перевозят большое количество людей".

В то же время, председатель Пограничной службы Польши Томаш Прага уточнил, что с понедельника санитарный контроль вводится в пунктах: "Колбасково", "Свецко", "Ольшина", "Ендриховице" и "Гожички".

Он пояснил, что в рамках контроля всем пассажирам и водителю будет измеряться температура, потом проверяться карта путешественника, которую каждый должен заполнить на польском или английском языках. В случае подозрения на заражение коронавирусом транспортное средство, в котором путешествовало лицо, будет отделено от других автомобилей.

Прага отметил, что внешнюю границу ЕС с Украиной, Беларусью и Россией ежедневно пересекает около 140 тысяч человек.

В настоящее время в Польше подтверждено 16 случаев заражения коронавирусом, один человек находится в тяжелом состоянии. Во вторник президент Польши созывает заседание Совета национальной безопасности для рассмотрения вопроса борьбы с коронавирусом.