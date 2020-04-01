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Хватит шастать! – Кличко призвал правительство усилить карантин

Среда, 1 апреля 2020, 12:40
Хватит шастать! – Кличко призвал правительство усилить карантин

Мэр Киева Виталий Кличко призвал Кабмин ввести жесткие ограничения на передвижение граждан на время пандемии коронавируса, чтобы люди перестали гулять в парках и на детских площадках.

Источник: Кличко на ежедневном онлайн-брифинге 1 апреля

Прямая речь: "Хочу также обратиться к правительству: примите, пожалуйста, шаги, которые позволят власти на местах контролировать мероприятия ограничений. Примите жесткие ограничения для посещения парков, скверов, детских площадок, работу некоторых предприятий.

Прошу (жителей, – ред.) хватит шастать без необходимости и будьте здоровы!".

Детали: Кличко напомнил, что в Киеве уже 132 человека имеют подтвержденный диагноз заболевания COVID-19. Только за минувшие сутки количество больных киевлян увеличилось на 25.

Из этих 25-ти новых больных 12 мужчин (от 23 до 71 года) и 12 женщин (от 21 до 80 лет) и девочка, которой чуть больше года.

15 из новых больных госпитализированы (четверо – в Александровскую больницу, семеро – в городскую больницу № 4, трое – в больницу № 9 и еще один – клиническую больницу № 3), остальные 10 лечатся дома под контролем врачей.

По словам Кличко, более половины из новых инфицированных COVID-19 киевлян, в последнее время не выезжали за границу – они заразились в Украине, а это значит, что вирус распространяется и охватывает город.

Он призвал киевлян, которые еще не верят в угрозу "спуститься на землю" и прекратить бродить по городу, игнорируя ограничения, которые ввели, чтобы их же и спасти.

Что было раньше: 30 матра Кличко поругал киевлян за пикники, заявив, что если будут "шатания" и тусовки – то будет катастрофа. 

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире  

Предыстория:

  • В Украине с 12 марта по 24 апреля введен карантин. Города позакрывали все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.
  • 17 марта в 23:00 прекратили движение метрополитена в Киеве, в других городах метро тоже не работает. Пропуск в наземный транспорт осуществляется по спецпропускам, которые выдают только отдельным категориям людей.

Ирина Балачук, УП
Темы: Виталий КличкокоронавирусКабинет министровCovid-2019
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