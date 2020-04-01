Хватит шастать! – Кличко призвал правительство усилить карантин

Мэр Киева Виталий Кличко призвал Кабмин ввести жесткие ограничения на передвижение граждан на время пандемии коронавируса, чтобы люди перестали гулять в парках и на детских площадках.

Источник: Кличко на ежедневном онлайн-брифинге 1 апреля

Прямая речь: "Хочу также обратиться к правительству: примите, пожалуйста, шаги, которые позволят власти на местах контролировать мероприятия ограничений. Примите жесткие ограничения для посещения парков, скверов, детских площадок, работу некоторых предприятий.

Прошу (жителей, – ред.) хватит шастать без необходимости и будьте здоровы!".

Детали: Кличко напомнил, что в Киеве уже 132 человека имеют подтвержденный диагноз заболевания COVID-19. Только за минувшие сутки количество больных киевлян увеличилось на 25.

Из этих 25-ти новых больных 12 мужчин (от 23 до 71 года) и 12 женщин (от 21 до 80 лет) и девочка, которой чуть больше года.

15 из новых больных госпитализированы (четверо – в Александровскую больницу, семеро – в городскую больницу № 4, трое – в больницу № 9 и еще один – клиническую больницу № 3), остальные 10 лечатся дома под контролем врачей.

По словам Кличко, более половины из новых инфицированных COVID-19 киевлян, в последнее время не выезжали за границу – они заразились в Украине, а это значит, что вирус распространяется и охватывает город.

Он призвал киевлян, которые еще не верят в угрозу "спуститься на землю" и прекратить бродить по городу, игнорируя ограничения, которые ввели, чтобы их же и спасти.