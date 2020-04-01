"Кварталовец" Кошевой будет в онлайн-интервью на УП: задайте вопрос

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Среда, 1 апреля 2020, 18:35

"Украинская правда" с 19 часов 1 апреля будет транслировать онлайн-интервью с ведущим "Студии Квартал 95" Евгением Кошевым.

Посмотреть интервью в режиме реального времени и задать собственные вопросы в комментариях можно будет на facebook-странице УП.

 

После начала эфира он также появится в этой новости.

Онлайн-интервью – новый формат, который УП запустила в условиях карантина. Во время эфира зрители могут в режиме реального времени задать свои вопросы.

Смотрите также предыдущие такие эфиры с:

Украинская правда


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