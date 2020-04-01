Один из художественных руководителей "Квартала 95" Евгений Кошевой говорит, что после президентства Владимира Зеленского согласится взять его к себе обратно.

Источник: онлайн-интервью Кошевого УП

Прямая речь: "Он придет на должность, которую занимал до президентства – художественный руководитель. Я с удовольствием отдам ему эту должность.

Когда ты 15 лет в коллективе и просто находишься под чьим руководством, а потом это все падает тебе на голову ... Все так быстро произошло. Очень интересное время...

То, что Владимир Александрович стал президентом, коллектив от этого немного потерял. Потому что Вова выполнял несколько обязанностей: он был и худрук, и менеджер. Эти должности, которые он занимал в одном лице, это удавалось только ему. А теперь оно разошлось по другим людям. И теперь мы не можем понять, как он это делал".

Детали: Кошевой также сказал, что до сих пор считает себя лучшим другом Зеленского, но они просто "стали реже общаться", и иногда ответа от президента приходится ждать несколько дней.

Кроме того, новый худрук уверяет, что гонорары участников "Квартала 95" не увеличились после похода их коллеги в политику.

На вопрос, почему Кошевой сам не пошел в политику, он ответил, что не видит там себя, ведь не является политическим экспертом, никогда не интересовался политикой так, чтобы хотеть туда попасть.

Руководитель "Квартала" заверил, что не является членом партии "Слуга народа" и не будет никуда баллотироваться. В частности, он отрицает слухи о своих намерениях пойти в мэры Киева.

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Онлайн-интервью – новый формат, который УП запустила в условиях карантина. Во время эфира зрители могут в режиме реального времени задать свои вопросы.

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