"Украинская правда" с 19 часов 1 апреля будет транслировать онлайн-интервью с ведущим "Студии Квартал 95" Евгением Кошевым.

Посмотреть интервью в режиме реального времени и задать собственные вопросы в комментариях можно будет на facebook-странице УП.

После начала эфира он также появится в этой новости.

Онлайн-интервью – новый формат, который УП запустила в условиях карантина. Во время эфира зрители могут в режиме реального времени задать свои вопросы.

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