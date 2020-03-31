Задайте вопрос: на УП онлайн-интервью депутата, который обнародовал "пленки Ермака"

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Вторник, 31 марта 2020, 19:01

"Украинская правда" со 19 часов 10 минут 31 марта транслирует онлайн-интервью с депутатом от "Слуги народа" Гео Леросом, который опубликовал так называемые "пленки Ермака".

Посмотреть эфир и задать собственные вопросы в комментариях можно на Facebook УП.

Онлайн-интервью – новый формат, который УП запустила в условиях карантина. Во время эфира зрители могут в режиме реального времени задать свои вопросы.

Гостями предыдущих таких эфиров были певец и лидер парламентской партии "Голос" Святослав Вакарчук, бизнесмен Андрей Ставницер, курирующий Одесскую область во время пандемии коронавируса, и координатор киевского волонтерского штаба борьбы с распространением коронавируса Игорь Лиски.

Предыстория:

  • Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых человек, похожий на брата главы Офиса президента Андрея Ермака - Дениса Ермака - проводит переговоры о трудоустройстве неназванных лиц на определенные должности в органах власти.
  • Позже Специализированная антикоррупционная прокуратура по заявлению Лероса начала уголовное производство.
  • Андрей Ермак в свою очередь заявил, что на обнародованном видео действительно его брат Денис. В связи с распространением видео Ермак намерен был обратиться с заявлением в Службу безопасности Украины и Госбюро расследований.
  • Гео Лерос подал в НАБУ обращение с "пленками".
  • ГБР возбудило уголовное дело в отношении самого Лероса.

Украинская правда
Темы: Андрей Ермак


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