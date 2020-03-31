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Депутат, опубликовавший "пленки Ермака", говорит о преследовании и обещает новые видео

Вторник, 31 марта 2020, 20:10
Депутат, опубликовавший пленки Ермака, говорит о преследовании и обещает новые видео

Депутат от "Слуги народа" Гео Лерос, который опубликовал так называемые "пленки Ермака", говорит, что не знает, кто и зачем их записывал.

Источник: онлайн-интервью Лероса УП

Прямая речь: "С какой целью и кто сделал эти записи – вообще без понятия. Меня это не интересует ...

Если меня в ближайшее время не посадят, то что-то интересное выложу".

Детали: По словам Лероса, он получил около 30-40 часов видео.

Депутат также говорит, что уголовные дела на него открыли по инициативе главы Офиса президента Андрея Ермака.

Прямая речь: "Абсурдность ситуации в том, что Ермак написал пост в воскресенье, а в понедельник в 9 утра, документы уже от СБУ зашли в ДБР. Чтоб с такими темпами они реальных коррупционеров сажали... 

Кому подчиняется СБУ, ДБР и сейчас Генпрокуратура (Офис генерального прокурора – УП)? Это назначения были Офиса президента. После Ирины Венедиктовой (новый генпрокурор, которая до этого руководила Держбюро расследований – УП) в ДБР осталось два ее зама, которых она туда притащила, сейчас один из них т.в.о. директора ДБР. Это полный контроль трех структур. И все эти три структуры меня по полной пытаются клепать... 

Я пытался еще месяц назад встретиться с президентом, поговорить с ним и объяснить градус напряжения, который существует во фракции, и о существовании раскола страны. Но мне, к сожалению, не удалось. Предполагаю, что Андрей Борисович (Ермак – УП) повлиял на это".

Онлайн-интервью – новый формат, который УП запустила в условиях карантина. Во время эфира зрители могут в режиме реального времени задать свои вопросы.

Гостями предыдущих таких эфиров были певец и лидер парламентской партии "Голос" Святослав Вакарчук, бизнесмен Андрей Ставницер, курирующий Одесскую область во время пандемии коронавируса, и координатор киевского волонтерского штаба борьбы с распространением коронавируса Игорь Лиски.

Предыстория:

  • Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых человек, похожий на брата главы Офиса президента Андрея Ермака - Дениса Ермака - проводит переговоры о трудоустройстве неназванных лиц на определенные должности в органах власти.
  • Позже Специализированная антикоррупционная прокуратура по заявлению Лероса начала уголовное производство.
  • Андрей Ермак в свою очередь заявил, что на обнародованном видео действительно его брат Денис. В связи с распространением видео Ермак намерен был обратиться с заявлением в Службу безопасности Украины и Госбюро расследований.
  • Гео Лерос подал в НАБУ обращение с "пленками".
  • ГБР возбудило уголовное дело в отношении самого Лероса.

Украинская правда

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Темы: Андрей ЕрмакГео Лерос
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