Депутат от "Слуги народа" Гео Лерос, который опубликовал так называемые "пленки Ермака", говорит, что не знает, кто и зачем их записывал.

Источник: онлайн-интервью Лероса УП

Прямая речь: "С какой целью и кто сделал эти записи – вообще без понятия. Меня это не интересует ...

Если меня в ближайшее время не посадят, то что-то интересное выложу".

Детали: По словам Лероса, он получил около 30-40 часов видео.

Депутат также говорит, что уголовные дела на него открыли по инициативе главы Офиса президента Андрея Ермака.

Прямая речь: "Абсурдность ситуации в том, что Ермак написал пост в воскресенье, а в понедельник в 9 утра, документы уже от СБУ зашли в ДБР. Чтоб с такими темпами они реальных коррупционеров сажали...

Кому подчиняется СБУ, ДБР и сейчас Генпрокуратура (Офис генерального прокурора – УП)? Это назначения были Офиса президента. После Ирины Венедиктовой (новый генпрокурор, которая до этого руководила Держбюро расследований – УП) в ДБР осталось два ее зама, которых она туда притащила, сейчас один из них т.в.о. директора ДБР. Это полный контроль трех структур. И все эти три структуры меня по полной пытаются клепать...

Я пытался еще месяц назад встретиться с президентом, поговорить с ним и объяснить градус напряжения, который существует во фракции, и о существовании раскола страны. Но мне, к сожалению, не удалось. Предполагаю, что Андрей Борисович (Ермак – УП) повлиял на это".

Онлайн-интервью – новый формат, который УП запустила в условиях карантина. Во время эфира зрители могут в режиме реального времени задать свои вопросы.

Гостями предыдущих таких эфиров были певец и лидер парламентской партии "Голос" Святослав Вакарчук, бизнесмен Андрей Ставницер, курирующий Одесскую область во время пандемии коронавируса, и координатор киевского волонтерского штаба борьбы с распространением коронавируса Игорь Лиски.

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