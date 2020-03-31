Мэр Харькова Геннадий Кернес уверяет, что сейчас у него конструктивные рабочие отношения с главой Облгосадминистрации Алексеем Кучером.

Источник: онлайн-интервью УП

Прямая речь: "Сейчас буквально перед интервью я провел с губернатором 3 часа. Мы с ним 3 часа проговорили все вопросы, которые нас интересовали, приняли участие в селекторе и каждый пошел заниматься своей работой...

Есть президент, и президент назначает губернатора и никто никого не подменяет. Есть указ президента о назначении Кучера губернатором".

Онлайн-интервью – новый формат, который УП запустила в условиях карантина. Во время эфира зрители могут в режиме реального времени задать свои вопросы.

Гостями предыдущих таких эфиров были певец и лидер парламентской партии "Голос" Святослав Вакарчук, бизнесмен Андрей Ставницер, курирующий Одесскую область во время пандемии коронавируса, и координатор киевского волонтерского штаба борьбы с распространением коронавируса Игорь Лиски.

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