Кернес о конфликте с губернатором: Никто никого не подменяет
Мэр Харькова Геннадий Кернес уверяет, что сейчас у него конструктивные рабочие отношения с главой Облгосадминистрации Алексеем Кучером.
Источник: онлайн-интервью УП
Прямая речь: "Сейчас буквально перед интервью я провел с губернатором 3 часа. Мы с ним 3 часа проговорили все вопросы, которые нас интересовали, приняли участие в селекторе и каждый пошел заниматься своей работой...
Есть президент, и президент назначает губернатора и никто никого не подменяет. Есть указ президента о назначении Кучера губернатором".
Онлайн-интервью – новый формат, который УП запустила в условиях карантина. Во время эфира зрители могут в режиме реального времени задать свои вопросы.
Гостями предыдущих таких эфиров были певец и лидер парламентской партии "Голос" Святослав Вакарчук, бизнесмен Андрей Ставницер, курирующий Одесскую область во время пандемии коронавируса, и координатор киевского волонтерского штаба борьбы с распространением коронавируса Игорь Лиски.
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Предыстория:
- 20 марта Кернес раскритиковал Кучера и обозвал его молью, я себя вместе с бизнесменом Александром Ярославским – танком.
- В ответ Кучер назвал Кернеса трактором Харьковского тракторного завода.
- Позже губернатор поговорил с бизнесменом Ярославским и удалил свой пост, объяснив, что "сейчас не время для эмоций".