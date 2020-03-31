Задайте вопрос Кернесу: на УП идет онлайн-интервью
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Вторник, 31 марта 2020, 20:27
"Украинская правда" с 20 часов 30 минут 31 марта транслирует онлайн-интервью городского головы Харькова Геннадия Кернеса.
Посмотреть интервью и задать свои вопросы в комментариях можно на facebook-странице УП.
Онлайн-интервью – новый формат, который УП запустила в условиях карантина. Во время эфира зрители могут в режиме реального времени задать свои вопросы.
Гостями предыдущих таких эфиров были певец и лидер парламентской партии "Голос" Святослав Вакарчук, бизнесмен Андрей Ставницер, курирующий Одесскую область во время пандемии коронавируса, и координатор киевского волонтерского штаба борьбы с распространением коронавируса Игорь Лиски.
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