Национальное агентство по предупреждению коррупции считает, что назначение Александра Бабикова, бывшего адвоката экс-президента Виктора Януковича, заместителем директора Государственного бюро расследований могло вызвать конфликт интересов, но он устранен.

Источник: сообщение НАПК

Детали: Нацагентство отмечает, что Бабиков защищал "одного из подозреваемых", дело против которого вел Третий следственный отдел ГБР.

Этот отдел входил в управление, подчиненное Бабикову. Соответственно, это могло бы привести к конфликту интересов.

Однако 21 января 2020 и.о. директора ГБР Ирина Венедиктова подчинила деятельность отдела непосредственно себе.

5 февраля 2020 для дел Майдана было создано отдельное управление, подчиненное также Венедиктовой.

Таким образом, по мнению НАПК, она "приняла меры для устранения потенциального конфликта интересов".

Сейчас Венедиктова уже покинула должность. Нацагентство говорит, что конфликт может возникнуть, если Бабиков будет исполнять обязанности директора ГБР.

В то же время, сейчас в.и.о руководителя ведомства назначен другой заместитель директора Александр Соколов.

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