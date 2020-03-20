НАПК об экс-адвокате Януковича в ГБР: конфликт мог быть, но он устранен
Национальное агентство по предупреждению коррупции считает, что назначение Александра Бабикова, бывшего адвоката экс-президента Виктора Януковича, заместителем директора Государственного бюро расследований могло вызвать конфликт интересов, но он устранен.
Источник: сообщение НАПК
Детали: Нацагентство отмечает, что Бабиков защищал "одного из подозреваемых", дело против которого вел Третий следственный отдел ГБР.
Этот отдел входил в управление, подчиненное Бабикову. Соответственно, это могло бы привести к конфликту интересов.
Однако 21 января 2020 и.о. директора ГБР Ирина Венедиктова подчинила деятельность отдела непосредственно себе.
5 февраля 2020 для дел Майдана было создано отдельное управление, подчиненное также Венедиктовой.
Таким образом, по мнению НАПК, она "приняла меры для устранения потенциального конфликта интересов".
Сейчас Венедиктова уже покинула должность. Нацагентство говорит, что конфликт может возникнуть, если Бабиков будет исполнять обязанности директора ГБР.
В то же время, сейчас в.и.о руководителя ведомства назначен другой заместитель директора Александр Соколов.
Предыстория:
- 20 января временно исполняющая обязанности директора Госбюро расследований Ирина Венедиктова подписала приказы на назначение заместителей – Александра Бабикова и Александра Соколова.
- Конкурс на должности заместителей директора был объявлен в канун нового года и с нарушением законодательства. Бабикова также назначили вопреки обращению адвокатской совещательной группы к президенту Владимиру Зеленскому и силовикам.
- Бабиков работал адвокатом в объединении Aver Lex, известной защитой экс-президента Виктора Януковича. Как свидетельствуют данные реестра судебных решений, Бабиков лично представлял интересы Януковича в деле о препятствовании и насилии против майдановцев. В частности, Бабиков участвовал в обжаловании решения, которым Януковичу назначили бесплатного адвоката.
- 17 марта Верховная Рада назначила Венедиктову на должность генерального прокурора Украины.
- Выполнять полномочия директора Государственного бюро расследований стал Александр Соколов.