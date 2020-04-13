Вспышка коронавируса в Лавре: вторая смерть и COVID-19 у настоятеля Павла
12 апреля умер 47-летний мужчина, которого с коронавирусом госпитализировали из Киево-Печерской лавры, таким образом – это уже вторая смерть от COVID-19 в святыни.
Источник: пресс-служба Киевской городской государственной администрации и источники среди депутатов-меценатов УПЦ МП в комментарии "Украинской правде"
Прямая речь: "За минувшие сутки двое погибших. Это люди из Киево-Печерской лавры. Один – 73-летний, другой – 47-летний. Были госпитализированы. Оба находились в тяжелом состоянии. Один был подключен к ЭКМО. Умерли в больнице".
Детали: По данным КГГА, всего из Киево-Печерской лавры были госпитализированы 12 человек (вместе с двумя умершими – ред.).
Других деталей в пресс-службе не сообщили.
Источники УП среди депутатов-меценатов УПЦ МП также сообщили, что у настоятеля Павла диагностировали коронавирус.
"Украинская правда" пытается получить комментарии в Киево-Печерской лавре.
Что было раньше: 12 апреля умер насельник Киево-Печерской Лавры 73-летний архимандрит Нектарий (в миру – Коваленко Александр Андреевич).
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Предыстория:
- По словам мэра Киева Виталия Кличко, за прошедшие сутки в столице зафиксировали рекордное количество случаев заболевания коронавирусом – 79 человек, из них 63 случая в Киево-Печерской лавре, двое людей умерли.
- В лавре уже более 90 подтвержденных случаев СOVID-19, святыню закрыли на карантин.
- По состоянию на 9 утра 13 апреля в Украине лабораторно подтверждены 3102 случая коронавирусной болезни COVID-19, за сутки зафиксировано 325 новых случаев. Среди новых зафиксированных случаев – 12 детей и 85 медработников.