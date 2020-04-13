12 апреля умер 47-летний мужчина, которого с коронавирусом госпитализировали из Киево-Печерской лавры, таким образом – это уже вторая смерть от COVID-19 в святыни.

Источник: пресс-служба Киевской городской государственной администрации и источники среди депутатов-меценатов УПЦ МП в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "За минувшие сутки двое погибших. Это люди из Киево-Печерской лавры. Один – 73-летний, другой – 47-летний. Были госпитализированы. Оба находились в тяжелом состоянии. Один был подключен к ЭКМО. Умерли в больнице".

Детали: По данным КГГА, всего из Киево-Печерской лавры были госпитализированы 12 человек (вместе с двумя умершими – ред.).

Других деталей в пресс-службе не сообщили.

Источники УП среди депутатов-меценатов УПЦ МП также сообщили, что у настоятеля Павла диагностировали коронавирус.

"Украинская правда" пытается получить комментарии в Киево-Печерской лавре.

Что было раньше: 12 апреля умер насельник Киево-Печерской Лавры 73-летний архимандрит Нектарий (в миру – Коваленко Александр Андреевич).

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