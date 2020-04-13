Вспышка коронавируса в Лавре: вторая смерть и COVID-19 у настоятеля Павла

8168 просмотров
Понедельник, 13 апреля 2020, 15:04

12 апреля умер 47-летний мужчина, которого с коронавирусом госпитализировали из Киево-Печерской лавры, таким образом – это уже вторая смерть от COVID-19 в святыни.

Источник: пресс-служба Киевской городской государственной администрации и источники среди депутатов-меценатов УПЦ МП в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "За минувшие сутки двое погибших. Это люди из Киево-Печерской лавры. Один – 73-летний, другой – 47-летний. Были госпитализированы. Оба находились в тяжелом состоянии. Один был подключен к ЭКМО. Умерли в больнице".

Детали: По данным КГГА, всего из Киево-Печерской лавры были госпитализированы 12 человек (вместе с двумя умершими – ред.).

Других деталей в пресс-службе не сообщили.

Источники УП среди депутатов-меценатов УПЦ МП также сообщили, что у настоятеля Павла диагностировали коронавирус.

"Украинская правда" пытается получить комментарии в Киево-Печерской лавре.

Что было раньше: 12 апреля умер насельник Киево-Печерской Лавры 73-летний архимандрит Нектарий (в миру – Коваленко Александр Андреевич).

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире 

Предыстория: 

  • По словам мэра Киева Виталия Кличко, за прошедшие сутки в столице зафиксировали рекордное количество случаев заболевания коронавирусом – 79 человек, из них 63 случая в Киево-Печерской лавре, двое людей умерли.
  • В лавре уже более 90 подтвержденных случаев СOVID-19, святыню закрыли на карантин. 
  • По состоянию на 9 утра 13 апреля в Украине лабораторно подтверждены 3102 случая коронавирусной болезни COVID-19, за сутки зафиксировано 325 новых случаев. Среди новых зафиксированных случаев – 12 детей и 85 медработников.

Ирина Балачук, УП
Темы: Киев коронавирус церковь жертвы


powered by lun.ua
Материалы по теме
Из-за карантина в Киеве упал уровень оплаты коммунальных услуг 13 апреля 2020, 12:34
В Киеве рекордное количество больных COVID-19 за сутки, в Лавре еще 63 случая 13 апреля 2020, 12:13
Кличко опережает всех конкурентов в гонке за кресло столичного мэра 13 апреля 2020, 11:19
Все новости
Главные новости
В Украине тестируют отечественные аппараты ИВЛ двух компаний – ОП
В Киеве рекордное количество больных COVID-19 за сутки, в Лавре еще 63 случая
13 апреля. No time to die: Католическая Пасха онлайн, "сухой закон" в США, на Шри-Ланке обязательная кремация
Кличко опережает всех конкурентов в гонке за кресло столичного мэра
Все новости
интервью

Как писатель Сергей Жадан с дочкой карантинят

соцсети

5 способов, как соцсети меняют наш мозг

Поиск по сайту
Архив
Весь архів