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Заседание Рады в среду может не состояться: нет голосов

Вторник, 14 апреля 2020, 13:50

Внеочередное заседание Верховной Рады, на котором должны принять так называемый "антиколомойский закон о банках, может не состояться 15 апреля.

Источник: заместитель главы фракции "Голос" Ярослав Железняк и собеседники "Украинской правды" во фракции "Слуга народа"

Прямая речь Железняка: "Завтра заседание парламента не будет – ни по изменениям в Регламент, ни по "банковскому" закону. Ждем информацию о следующей дате. Весело".

Детали: Тем временем в "Слуге народа" пока не знают, будет ли в среду заседание.

Прямая речь представителя фракции "Слуга народа": "Мы считаем голоса за регламент (изменения к регламенту для быстрого принятия закона о банках – ред.). Пока не хватает".

Предыстория:

  • 30 марта Верховная Рада поддержала в первом чтении так называемый "антиколомойский" законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. Он предусматривает, что собственники и экс-владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за вывода финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме.
  • Однако противники так называемого "антиколомойского" законопроекта подали к нему рекордные более 16 тысяч поправок.
  • Фракция "Слуга народа" решила внести изменения в регламент Верховной Рады , которые позволят быстрее рассмотреть все 16 тысяч поправок. В случае, когда к законопроекту вносится больше поправок, чем в нем есть пунктов, но не менее 500 поправок, он может рассматриваться по специальной процедуре..

Знать больше: Зе без Бе. Бесконечная битва за "антиколомойський" закон

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Темы: Верховная РадаКоломойскийбанкизаконодательствоМВФ
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