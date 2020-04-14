Заседание Рады в среду может не состояться: нет голосов

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Вторник, 14 апреля 2020, 13:50

Внеочередное заседание Верховной Рады, на котором должны принять так называемый "антиколомойский закон о банках, может не состояться 15 апреля.

Источник: заместитель главы фракции "Голос" Ярослав Железняк и собеседники "Украинской правды" во фракции "Слуга народа"

Прямая речь Железняка: "Завтра заседание парламента не будет – ни по изменениям в Регламент, ни по "банковскому" закону. Ждем информацию о следующей дате. Весело".

Детали: Тем временем в "Слуге народа" пока не знают, будет ли в среду заседание.

Прямая речь представителя фракции "Слуга народа": "Мы считаем голоса за регламент (изменения к регламенту для быстрого принятия закона о банках – ред.). Пока не хватает"

Темы: Верховная Рада Коломойский банки законодательство МВФ


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