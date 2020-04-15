Резников подтвердил, что обмен пленными должен состояться 16-17 апреля
Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, представитель Украины в политической подгруппе ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Резников анонсировал обмен пленными с боевиками в ближайшие два дня.
Источник: Резников в интервью "Интерфакс-Украина"
Прямая речь Резникова: "У нас есть сегодня более четкая уверенность, что это произойдет до Пасхи, в течение двух следующих рабочих дней – четверга и пятницы. Мы дуем на воду и надеемся, что он произойдет до Пасхальных праздников, в эти рабочие дни. Мы стараемся максимально ускориться, то, что зависит от нас, и будем готовы.
Это подтвердила сегодня госпожа Хайди Грау, которая представляет ОБСЕ в Минском процессе и является координатором, модератором. Все стороны этого процесса дали ей подтверждение, что основные базовые вещи, о которых договорились на заседании ТКГ, достигнуты. Это дает основания для сдержанного оптимизма".
Детали: Он сообщил, что обмен, скорее всего, пройдет в двух местах. Поскольку даже между так называемыми "ДНР" и "ЛНР" есть антивирусная граница. Сейчас логистически это определяется, согласовывается.
Читайте также: Диалог на условиях Кремля: что стоит за "мирным планом" Ермака для Донбасса
Роман Безсмертный: Зеленский подыгрывает агрессору. Что означает создание совместного органа с боевиками
Фракция полураспада. Кто и почему в "Слуге народа" устроил "минский демарш" Ермаку
Четыре угрозы "нового Минска": почему в "Слуге народа" есть сопротивление договоренностям о ОРДЛО
Предыстория:
- 15 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что украинская власть ведет переговоры о возвращении 200 заключенныхРоссией украинцев.
- 5 марта украинская сторона в Минске передаласписок из более 200 фамилий для обмена удерживаемыми лицами и пленными с ОРДЛО.
- 6 марта уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова заявила, что в список на обмен с РФ внесли 86 незаконно заключенных крымских татар.
- Последний обмен удерживаемыми лицамисостоялся 29 декабря 2019 года. Тогла боевики ОРДЛО освободили 81 украинца, из них 76 вернулись на подконтрольную Украины территорию. В свою очередь, Украина передала 124 человека.
- СБУ позже опубликовала списоквсех возвращенных Украине лиц. Из них – 12 военные, 64 гражданских.
- 15 апреля в офисе президента Владимира Зеленского сообщили, что дата освобождения пленных с ОРДЛО и России уточняется, процесс усложняет карантин.
РосСМИ сообщили, что так называемый обмен пленными между Украиной и боевиками должен состояться в четверг 16 апреля.