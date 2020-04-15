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Резников подтвердил, что обмен пленными должен состояться 16-17 апреля

Среда, 15 апреля 2020, 21:48
Резников подтвердил, что обмен пленными должен состояться 16-17 апреля

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, представитель Украины в политической подгруппе ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Резников анонсировал обмен пленными с боевиками в ближайшие два дня.

Источник: Резников в интервью "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Резникова: "У нас есть сегодня более четкая уверенность, что это произойдет до Пасхи, в течение двух следующих рабочих дней – четверга и пятницы. Мы дуем на воду и надеемся, что он произойдет до Пасхальных праздников, в эти рабочие дни. Мы стараемся максимально ускориться, то, что зависит от нас, и будем готовы.

Это подтвердила сегодня госпожа Хайди Грау, которая представляет ОБСЕ в Минском процессе и является координатором, модератором. Все стороны этого процесса дали ей подтверждение, что основные базовые вещи, о которых договорились на заседании ТКГ, достигнуты. Это дает основания для сдержанного оптимизма".

Детали: Он сообщил, что обмен, скорее всего, пройдет в двух местах. Поскольку даже между так называемыми "ДНР" и "ЛНР" есть антивирусная граница. Сейчас логистически это определяется, согласовывается.

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Предыстория:

  • 15 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что украинская власть ведет переговоры о возвращении 200 заключенныхРоссией украинцев.
  • 5 марта украинская сторона в Минске передаласписок из более 200 фамилий для обмена удерживаемыми лицами и пленными с ОРДЛО.
  • 6 марта уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова заявила, что в список на обмен с РФ внесли 86 незаконно заключенных крымских татар.
  • Последний обмен удерживаемыми лицамисостоялся 29 декабря 2019 года. Тогла боевики ОРДЛО освободили 81 украинца, из них 76 вернулись на подконтрольную Украины территорию. В свою очередь, Украина передала 124 человека.
  • СБУ позже опубликовала списоквсех возвращенных Украине лиц. Из них – 12 военные, 64 гражданских.
  • 15 апреля в офисе президента Владимира Зеленского сообщили, что дата освобождения пленных с ОРДЛО и России уточняется, процесс усложняет карантин.

РосСМИ сообщили, что так называемый обмен пленными между Украиной и боевиками должен состояться в четверг 16 апреля.

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Темы: Донбассобмен
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