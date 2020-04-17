Коронавирус в Киево-Печерской лавре: 19 больных в духовной академии

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Пятница, 17 апреля 2020, 11:42

Трое преподавателей и 16 студентов Киевской духовной академии заболели коронавирусом – это подтвердило ПЦР-тестирование, результаты в отношении других людей, которые сдавали анализ на COVID-19, еще ждут.

Источник: пресс-служба академии в Facebook

Дословно: "16 апреля около 21:00 Академия получила телефонное сообщение из Киевского городского лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины, что по результатам тестов 19 человек (3 преподавателя и 16 студентов) получили лабораторное подтверждение заболевания коронавирусом".

Детали: У этих людей брали анализы 14 апреля. Сейчас все они находятся на самоизоляции в общежитии академии под наблюдением медиков.

Также в Киевской духовной академии проводили ПЦР-тестирование 15 апреля, но результаты этого исследования еще неизвестны.

Киевская духовная академия – высшее богословское учебное заведение УПЦ Московского патриархата, которое осуществляет подготовку священнослужителей, преподавателей богословских учебных заведений, церковных ученых.

Академия расположена на территории Киево-Печерской лавры.

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Предыстория: 

Украинская правда
Темы: Киев коронавирус


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