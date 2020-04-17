Коронавирус в Киево-Печерской лавре: 19 больных в духовной академии
Трое преподавателей и 16 студентов Киевской духовной академии заболели коронавирусом – это подтвердило ПЦР-тестирование, результаты в отношении других людей, которые сдавали анализ на COVID-19, еще ждут.
Источник: пресс-служба академии в Facebook
Дословно: "16 апреля около 21:00 Академия получила телефонное сообщение из Киевского городского лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины, что по результатам тестов 19 человек (3 преподавателя и 16 студентов) получили лабораторное подтверждение заболевания коронавирусом".
Детали: У этих людей брали анализы 14 апреля. Сейчас все они находятся на самоизоляции в общежитии академии под наблюдением медиков.
Также в Киевской духовной академии проводили ПЦР-тестирование 15 апреля, но результаты этого исследования еще неизвестны.
Киевская духовная академия – высшее богословское учебное заведение УПЦ Московского патриархата, которое осуществляет подготовку священнослужителей, преподавателей богословских учебных заведений, церковных ученых.
Академия расположена на территории Киево-Печерской лавры.
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Предыстория:
- 12 апреля умер насельник Киево-Печерской Лавры 73-летний архимандрит Нектарий (в миру – Коваленко Александр Андреевич) 47-летний иеродиакон Наум. У обоих подтвердили коронавирус.
- Источники УП среди депутатов-меценатов УПЦ МП также сообщили, что у наместника лавры Павла диагностировали коронавирус. Источники УП в столичной власти сообщили, что состояние митрополита Павла не тяжелое. Ему сделали ПЦР-тест, который подтвердил, что у служителя коронавирус.
- Из-за всвышки коронавируса Лавру закрыли на карантин. В то же время предстоятель УПЦ (МП) митрополит Онуфрий заявил, что украинцы смогут попасть на пасхальные богослужения в храмы, несмотря на карантин.
- 14 апреля из Лавры госпитализировали одну монахиню и двух учеников семинарии.