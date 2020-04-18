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В Зоне отчуждения горит уже 5 лесничеств

Суббота, 18 апреля 2020, 09:53
В Зоне отчуждения горит уже 5 лесничеств

В Зоне отчуждения и безусловного отселения пожары охватили уже территорию 5 лесничеств. По данным ГСЧС, радиационный фон в Киеве и области "в целом в пределах нормы".

Источник: Госслужба по чрезвычайным ситуациям

 

Дословно: "По состоянию на 7 часов 18 мая в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Корогодского, Лубянского, Паришивского, Дитяткивского и Денисовицкого лесничеств.

Наблюдается тление травяного настила, пеньков и древесины в очагах, пройденных огнем. Инженерной техникой создано 297 км минерализованных полос".

"В целом радиационный фон по г. Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (г. Киев - 0,012 мР/час, Киевская область - в пределах 0,011 мР/час при допустимом фоне 0,05 мР/ч, г. Чернобыль - 0,023 мР/ч., на КДП Дитятки 0,02 мР/ч. при контрольно допустимом уровне в 0,055 мР/ч.)".

Детали: В Житомирской области по состоянию на 7 утра субботы ГСЧС оказывается помощь работникам лесхозов по тушению отдельных очагов тления травяного настила и пеньков, при этом открытых очагов горения не наблюдается.

 

Так, на территории Виступовицкого лесничества вблизи с. Рудня и с. Выступовичи площадь пожара составляет около 2 тыс. га. Работниками лесного хозяйства создаются минерализованные полосы.

На территории Бережестского лесничества вблизи с. Бережесть площадь пожара составляет около 700 га. Работниками лесного хозяйства создаются минерализованные полосы.

Что предшествовало: По состоянию на утро 17 апреля сообщалось о пожаре на территории 4 лесничеств в Киевской области: Корогодского, Котовского, Дитяткивского и Денисовецкого.

В ГСЧС заявляли, что пика возгораний сухостоя и пожаров в экосистемах в Киевской области ожидают на выходных, 18 и 19 апреля.

Предыстория:

  • В Чернобыльской зоне с 4 апреля тушат пожар – 14 апреля открытый огонь удалось погасить благодаря дождю, но трава и пеньки до сих пор тлеют.
  • 16 апреля под вечер ветер изменил направление – и в киевском воздухе появились продукты горения, которые принесло ветром из пожаров в Житомирской области и из зоны отчуждения в Киевской области. Киевлянам советовали закрыть окна.
  • Индекс качества воздуха QIAir показал, что в некоторых районах Киева индекс воздуха находится на отметке "опасно"

Украинская правда

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Темы: ГСЧСпожарЧернобыльКиевская областьЖитомирская область
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