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Бесстрашные: В УПЦ МП зовут прихожан в храм возле Лавры за Благодатным огнем

Суббота, 18 апреля 2020, 12:19
Бесстрашные: В УПЦ МП зовут прихожан в храм возле Лавры за Благодатным огнем

Управляющий делами УПЦ МП митрополит Антоний призывает прихожан, несмотря на карантин, прийти в Свято-Воскресенский храм недалеко от Киево-Печерской Лавры в Киеве, куда представители УПЦ МП намерены привезти Благодатный огонь.

Источник: митрополит Антоний в Facebook в пятницу вечером

Дословно: "Завтра, с Божьей помощью, делегация Украинской Православной Церкви доставит в Украину Благодатный огонь. Мы надеемся, что это станет утешением для многих верующих украинцев. Особенно сейчас, в условиях карантина, когда многим придется праздновать Пасху дома.

Учитывая этот факт, а также то, что в некоторых СМИ появились высказывания о том, что в этом году наша страна не увидит Благодатный огонь, мы призываем всех, кто хотел бы соприкоснуться с этим знамением Светлого Христова Воскресения, прийти в Свято-Воскресенский храм (с соблюдением всех санитарных норм), который находится недалеко от въезда в Киево-Печерскую Лавру.

Каждый пришедший в этот храм сможет зажечь лампаду от привезённого со Святой Земли огня. Мы никого не оттолкнем, никого не обидим".

Детали: Митрополит добавил, что во избежание массового скопления людей Благодатный огонь в храме Воскресения Христова можно будет получить на протяжении всей Светлой Седмицы по предварительной записи.

"В эти же дни будет возможность получить Благодатный огонь в основных районных храмах столицы и области, так же по предварительной записи у настоятелей и с соблюдением всех карантинных норм", - написал он.

Что предшествовало: 17 апреля предстоятель Православной церкви Украины Епифаний сообщил, что в этом году церковь может не получить благодатный огонь из Иерусалима.

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Виктор Ляшко: Если на религиозные праздники не будем держать карантин, то 24 апреля будем смотреть на новую динамику

Предыстория:

Украинская правда

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Темы: церковькарантинкоронавируспразднования
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