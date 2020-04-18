Бесстрашные: В УПЦ МП зовут прихожан в храм возле Лавры за Благодатным огнем
Управляющий делами УПЦ МП митрополит Антоний призывает прихожан, несмотря на карантин, прийти в Свято-Воскресенский храм недалеко от Киево-Печерской Лавры в Киеве, куда представители УПЦ МП намерены привезти Благодатный огонь.
Источник: митрополит Антоний в Facebook в пятницу вечером
Дословно: "Завтра, с Божьей помощью, делегация Украинской Православной Церкви доставит в Украину Благодатный огонь. Мы надеемся, что это станет утешением для многих верующих украинцев. Особенно сейчас, в условиях карантина, когда многим придется праздновать Пасху дома.
Учитывая этот факт, а также то, что в некоторых СМИ появились высказывания о том, что в этом году наша страна не увидит Благодатный огонь, мы призываем всех, кто хотел бы соприкоснуться с этим знамением Светлого Христова Воскресения, прийти в Свято-Воскресенский храм (с соблюдением всех санитарных норм), который находится недалеко от въезда в Киево-Печерскую Лавру.
Каждый пришедший в этот храм сможет зажечь лампаду от привезённого со Святой Земли огня. Мы никого не оттолкнем, никого не обидим".
Детали: Митрополит добавил, что во избежание массового скопления людей Благодатный огонь в храме Воскресения Христова можно будет получить на протяжении всей Светлой Седмицы по предварительной записи.
"В эти же дни будет возможность получить Благодатный огонь в основных районных храмах столицы и области, так же по предварительной записи у настоятелей и с соблюдением всех карантинных норм", - написал он.
Что предшествовало: 17 апреля предстоятель Православной церкви Украины Епифаний сообщил, что в этом году церковь может не получить благодатный огонь из Иерусалима.
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Предыстория:
- В Киево-Печерской лавре уже более 100 подтвержденных случаев СOVID-19, два человека умерли. Святыню закрыли на карантин.
- Но предстоятель УПЦ (МП) митрополит Онуфрий заявил, что украинцы смогут попасть на пасхальные богослужения.
- Пасхальные богослужения будут транслировать на центральных телеканалах.
- Украинская власть неоднократно призывала верующих праздновать Пасху дома.