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Штат Нью-Йорк опередил Китай по числу случаев коронавируса

Четверг, 2 апреля 2020, 05:20
Штат Нью-Йорк опередил Китай по числу случаев коронавируса

По последним данным, в Китае подтвердили 82,1 тысяч случаев заражения коронавирусом, что меньше, чем только в одном штате Нью-Йорк в США, где обнаружили 83,7 тысяч инфицированных.

Источник: CNN, данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Детали: Жертвами вируса в штате стал 1941 человек. Только за один день там диагностировали почти 4 тысячи новых больных. За этот же период в штате умерли 278 человек.

В Нью-Йорк зафиксировали более половины всех случаев заражения штата – 45 707 и зарегистрировали 1374 смерти от осложнений.

Что предшествовало: В среду 1 апреля в США зарегистрировали не менее 911 жертв коронавируса

За все время распространения болезни в стране зарегистрировали 214 629 заражений и 5099 летальных случаев.

Напомним:

  • Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения карантина в штате Нью-Йорк и прилегающих районах с целью предотвратить распространение вируса в других штатах. 
  • Американская разведка считает, что Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса в своей стране, занизив как случаи заражения, так и смертей. Такой доклад передали в Белый дом.

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Ольга Гетьманец, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусСШАКитай
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