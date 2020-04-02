Коронавирус в Украине подхватили 57 детей

Коронавирусную инфекцию в Украине подтвердили у 57 детей и 747 взрослых, чаще всего болеют люди в возрасте от 30 до 60 лет.

Источник: Центр общественного здоровья

Дословно: "Новую коронавирусную инфекцию подтверждено у 57 детей и 747 взрослых. Госпитализированы 398 человек, из которых 15 - на искусственной вентиляции легких.

Наибольшая доля заболевших среди лиц от 30 до 60 лет - 60,7%.

Всего зафиксировано 20 летальных случаев от COVID-19 в Украине. Среди умерших 15 женщин и 5 мужчин. Большинство людей в возрасте от 50 лет.

В общем 13 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме".

Детали: В ЦОЗ отметили, что любому лицу, которое контактировало с подтвержденным или предполагаемым случаем COVID-19 устанавливается подозрение на наличие SARS-CoV-2 и такого ​​человека должны протестовать.

У всех контактных лиц должны мониторить состояние здоровья.

Также в ЦОЗ прописали действия медработника в случае госпитализации лица, имеющего симптомы COVID-19:

Сообщить заведение здравоохранения, что лицо с симптомами COVID-19 направлено ​​в это заведение.

Во время транспортировки пациент должен быть в медицинской маске, если отсутствуют противопоказания.

Транспортировать стоит каретой скорой помощи или частным транспортным средством, открыв окна.

Пациенту следует посоветовать придерживаться респираторной гигиены и этикета кашля, гигиены рук, находиться от других на расстоянии более одного метра.

Надлежащей гигиены рук должны придерживаться пациент, контактные лица и лица, проводящие досмотр.

Любые поверхности, которые после транспортировки видимо или потенциально загрязнены биологическими выделениями пациента, должны быть очищены и дезинфицированы.

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