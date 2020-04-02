Коронавирус в Украине подхватили 57 детей
Коронавирусную инфекцию в Украине подтвердили у 57 детей и 747 взрослых, чаще всего болеют люди в возрасте от 30 до 60 лет.
Источник: Центр общественного здоровья
Дословно: "Новую коронавирусную инфекцию подтверждено у 57 детей и 747 взрослых. Госпитализированы 398 человек, из которых 15 - на искусственной вентиляции легких.
Наибольшая доля заболевших среди лиц от 30 до 60 лет - 60,7%.
Всего зафиксировано 20 летальных случаев от COVID-19 в Украине. Среди умерших 15 женщин и 5 мужчин. Большинство людей в возрасте от 50 лет.
В общем 13 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме".
Детали: В ЦОЗ отметили, что любому лицу, которое контактировало с подтвержденным или предполагаемым случаем COVID-19 устанавливается подозрение на наличие SARS-CoV-2 и такого человека должны протестовать.
У всех контактных лиц должны мониторить состояние здоровья.
Также в ЦОЗ прописали действия медработника в случае госпитализации лица, имеющего симптомы COVID-19:
- Сообщить заведение здравоохранения, что лицо с симптомами COVID-19 направлено в это заведение.
- Во время транспортировки пациент должен быть в медицинской маске, если отсутствуют противопоказания.
- Транспортировать стоит каретой скорой помощи или частным транспортным средством, открыв окна.
- Пациенту следует посоветовать придерживаться респираторной гигиены и этикета кашля, гигиены рук, находиться от других на расстоянии более одного метра.
- Надлежащей гигиены рук должны придерживаться пациент, контактные лица и лица, проводящие досмотр.
- Любые поверхности, которые после транспортировки видимо или потенциально загрязнены биологическими выделениями пациента, должны быть очищены и дезинфицированы.