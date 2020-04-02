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Министр здравоохранения записал обращение: Самые тяжелые недели впереди

Четверг, 2 апреля 2020, 17:26
Министр здравоохранения записал обращение: Самые тяжелые недели впереди

Министр здравоохранения Максим Степанов записал обращение к украинцам е в связи с пандемией коронавируса и предупредил, что самые тяжелые недели еще впереди.

Источник: Facebook-страница Минздрава

Прямая речь: "Самые тяжелые недели впереди, но я уверен, что сплотившись украинский народ победит любую напасть, в том числе и коронавирус.

Уважаемые украинцы, ради вашей же безопасности мы усилили карантинные меры. Оставайтесь дома. Карантин - это не каникулы".

Детали: По словам Степанова, за несколько недель в Украине "не удастся построить современную медицинскую систему", но в министерстве параллельно работают над реформой.

Он сообщил, что за первые три дня работы получил тысячи обращений, жалоб, предложений и вопросов.

Степанов рассказал, что медикам утвердили единый государственный протокол лечения для больных COVID-19: "Мы сделали это за два дня, и уже сейчас все медики страны получают четкий алгоритм лечения больных".

Он добавил, что в мире нет прививки или лекарств от этого вируса, но медики установили стандарт лечения, основанный на опыте стран, которые столкнулись с болезнью раньше Украины.

Степанов также напомнил, что в Минздраве детализировали список врачей, которые получат повышение оплаты.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

Тестировать, чтобы выжить. Что не так в Украине с тестированием на коронавирус

Предыстория:

  • По состоянию на 10.00 2 апреля в Украине в целом подтвердили 804 случая заболевания COVID-19 из них 20 случаев - летальные, 13 человек выздоровели.
  • По состоянию на утро 2 апреля в мире зарегистрировали 932,3 тысячи случаев заражений коронавирусом. Среди них 46,8 тысяч людей умерли, 193,1 – вылечились.
  • 25 марта Кабинет министров продлил карантин до 24 апреля и ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны.

Украинская правда

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Темы: Минздравкоронавирусмедициназдравоохранение
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