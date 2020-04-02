Министр здравоохранения записал обращение: Самые тяжелые недели впереди

Министр здравоохранения Максим Степанов записал обращение к украинцам е в связи с пандемией коронавируса и предупредил, что самые тяжелые недели еще впереди.

Источник: Facebook-страница Минздрава

Прямая речь: "Самые тяжелые недели впереди, но я уверен, что сплотившись украинский народ победит любую напасть, в том числе и коронавирус.

Уважаемые украинцы, ради вашей же безопасности мы усилили карантинные меры. Оставайтесь дома. Карантин - это не каникулы".

Детали: По словам Степанова, за несколько недель в Украине "не удастся построить современную медицинскую систему", но в министерстве параллельно работают над реформой.

Он сообщил, что за первые три дня работы получил тысячи обращений, жалоб, предложений и вопросов.

Степанов рассказал, что медикам утвердили единый государственный протокол лечения для больных COVID-19: "Мы сделали это за два дня, и уже сейчас все медики страны получают четкий алгоритм лечения больных".

Он добавил, что в мире нет прививки или лекарств от этого вируса, но медики установили стандарт лечения, основанный на опыте стран, которые столкнулись с болезнью раньше Украины.

Степанов также напомнил, что в Минздраве детализировали список врачей, которые получат повышение оплаты.

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