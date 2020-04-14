Кличко: за сутки заболело еще 56 киевлян, умер монах Почаевской Лавры

Мэр столицы Виталий Кличко рассказал, что за минувшие сутки в Киеве заболели еще 56 человек, один случай летальный - умер монах Почаевской Лавры, который находился в Киево-Печерской Лавре.

Источник: брифинг городского головы 14 апреля

Прямая речь: "Количество киевлян, в которых лабораторно подтвердили заболевания коронавирус, увеличилась за минувшие сутки еще на 56 человек. Из них 5 медиков.

По прошедшие сутки в столице, к сожалению, - еще 1 летальный случай. Всего в Киеве уже 551 подтвержденный случай заболевания COVID-19.

Отмечу, из случаев, зарегистрированных за минувшие сутки, еще два в Киево-Печерской Лавре.

Летальный случай, о котором я сказал, - это монах Почаевской Лавры, который находился в Киево-Печерской Лавре и был госпитализирован раньше оттуда. Мужчине было 42 года".

Детали: По его словам, среди киевлян, которые заболели: 26 женщин в возрасте от 26-ти до 74-х лет и 24 человека - от 21-го до 82-х лет. Также заболели шесть детей - три девочки и три мальчика в возрасте от трех до семи лет.

В больницы столицы госпитализировали 11 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Что было раньше: 13 апреля источники "Украинской правды" сообщили, что от коронавируса умер монах из Почаевской лавры, который был госпитализирован с подозрением на COVID-19.

14 апреля в Свято-Успенской Почаевской лавре (УПЦ МП) заявили, что информация о смерти их насельника от коронавируса в Киеве не соответствует действительности.

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