Кличко: за сутки заболело еще 56 киевлян, умер монах Почаевской Лавры

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Вторник, 14 апреля 2020, 12:37

Мэр столицы Виталий Кличко рассказал, что за минувшие сутки в Киеве заболели еще 56 человек, один случай летальный - умер монах Почаевской Лавры, который находился в Киево-Печерской Лавре.

Источник: брифинг городского головы 14 апреля

Прямая речь: "Количество киевлян, в которых лабораторно подтвердили заболевания коронавирус, увеличилась за минувшие сутки еще на 56 человек. Из них 5 медиков.

По прошедшие сутки в столице, к сожалению, - еще 1 летальный случай. Всего в Киеве уже 551 подтвержденный случай заболевания COVID-19.

Отмечу, из случаев, зарегистрированных за минувшие сутки, еще два в Киево-Печерской Лавре.

Летальный случай, о котором я сказал, - это монах Почаевской Лавры, который находился в Киево-Печерской Лавре и был госпитализирован раньше оттуда. Мужчине было 42 года".

Детали: По его словам, среди киевлян, которые заболели: 26 женщин в возрасте от 26-ти до 74-х лет и 24 человека - от 21-го до 82-х лет. Также заболели шесть детей - три девочки и три мальчика в возрасте от трех до семи лет.

В больницы столицы госпитализировали 11 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Что было раньше: 13 апреля источники "Украинской правды" сообщили, что от коронавируса умер монах из Почаевской лавры, который был госпитализирован с подозрением на COVID-19.

14 апреля в Свято-Успенской Почаевской лавре (УПЦ МП) заявили, что информация о смерти их насельника от коронавируса в Киеве не соответствует действительности.

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Предыстория: 

  • 12 апреля умер насельник Киево-Печерской Лавры 73-летний архимандрит Нектарий (в миру – Коваленко Александр Андреевич) 47-летний иеродиакон НаумУ обоих подтвердили коронавирус.
  • Источники УП среди депутатов-меценатов УПЦ МП также сообщили, что у наместника лавры Павла диагностировали коронавирус. Источники УП в столичной власти сообщили, что состояние митрополита Павла не тяжелое. Ему сделали ПЦР-тест, который подтвердил, что у служителя коронавирус.
  • В Киево-Печерской лавре уже более 90 подтвержденных случаев СOVID-19, святыню закрыли на карантин. 

Алена Мазуренко, УП
Темы: коронавирус Киев Виталий Кличко Covid-2019 церковь


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