В белорусские школы после удлиненных каникул из-за коронавируса в первый день четвертой четверти вернулись от 30 до 40% учеников.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря министерства образования Беларуси Людмилы Высоцкой

Дословно: "Как и предполагалось, 30-40% учащихся пришли на занятия в школу. В сельской местности, где эпидемиологическая обстановка спокойная, этот процент еще больше".

Детали: Весенние школьные каникулы в школах Беларуси, которые начались 30 марта, уже дважды продлевались из-за опасений распространения коронавируса.

В пятницу власти приняли решение о возобновлении учебного процесса с 20 апреля.

Высоцкая отметила, что особый акцент в учебных учреждениях сделан на соблюдении необходимых санитарно-эпидемиологических требований.

По ее словам, ученикам необходимо соблюдать социальную дистанцию, в классе - сидеть на расстоянии, исключить рукопожатия, минимизировать контакты, установить все необходимые дезинфицирующие средства в столовой, санитарных комнатах и местах общего пользования. При этом контролировать, как выполняются эти требования, должны родители школьников и педагоги.

Высоцкая добавила, что масочный режим в белорусских школах не введен и использование масок в школе носит только рекомендательный характер.

Представитель Минобразования Беларуси подчеркнула, что если утром у ребенка поднялась температура и он кашляет, то его нужно оставить дома и обратиться к врачу. Данные рекомендации относятся как к учащимся, так и к педагогам. Последним рекомендовано отправлять домой детей с признаками ОРВИ.

Четвертая четверть у беларусских школьников завершится 30 мая.

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