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Новости 23 апреля: костюмы врачам, 26,6 тысяч больных

Четверг, 23 апреля 2020, 21:16
Новости 23 апреля: костюмы врачам, 26,6 тысяч больных

В Минздраве объяснили, почему купили костюмы врачам на 40% дороже, ученые сделали прогнозы, как украинцы будут болеть на COVID-19 на протяжении года — актуальные новости 23 апреля.

О костюмах

Минздрав, чтобы закупить дороже костюмы для медиков в неизвестной конторе, переписал требования относительно сертификации. Теперь почти все, что покупалось до того в Украине – не подходит.

Об исследовании

По подсчетам ученых, на 43,9 млн населения Украины выпадает 26,6 тысяч больных коронавирусом — официально украинская власть сообщает о 7170 случаях COVID-19.

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О других важных новостях

В Украине зафиксировано 7170 случаев заболевания коронавирусом — за сутки количество больных выросло на 578. В результате осложнений умерли 187 человек, 504 пациента выздоровели.

В общежитии города Вишневое Киевской области, где произошла вспышка коронавируса, 78 из 224 человек заболели COVID-19.

НБУ снизил учетную ставку с 10% до 8% годовых. Обычно учетная ставка снижается при уменьшении инфляции и улучшении макроэкономической ситуации — это вызывает постепенное удешевление депозитов и кредитов.

МИД сняло с розыска блогера Анатолия Шария по делу об обстреле им собственного авто с целью инсценировки покушения. Таким образом Шария уже сняли з розыска в двух делах, которые расследовались в отношении него в Украине.

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