Баканов блокирует ключевую экспертизу по делу ПриватБанка — Рябошапка

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Пятница, 24 апреля 2020, 01:31

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов блокирует проведение ключевой экспертизы в одном из дел Национального антикоррупционного бюро о выводе денег из ПриватБанка.

Источник: ексгенпрокурор Руслан Рябошапка в своей колонке для Украинской правды

Прямая речь Рябошапки: "Еще одно важнейшая для Украины производство может быть быстро завершен, только друг президента, председатель СБУ, разблокирует проведение ключевой экспертизы в одном из производств НАБУ по" Приватбанка ".

Уже несколько месяцев заблокирована руководством СБУ экспертиза спасает организаторов миллиардной схемы от сообщения о подозрении. Напомню, что по закону сообщить о подозрении без установления экспертизой ущерба НАБУ / САП не имеют права.

Десятки производств, связанных с резонансными делами, к которым могли быть причастны бывшие чиновники, мы собирали по всей стране, снова объединяли их, восстанавливали, фактически начинали заново".

Темы: Рябошапка Приват Коломойский Баканов НАБУ


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