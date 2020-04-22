В "Слуге народа" хотят сделать Саакашвили вице-премьером

Бывшего руководителя Одесской области, грузино-украинского политика Михэила Саакашвили могут назначить вице-премьером по вопросам реформ.

Источник: собеседники "Украинской правды" во фракции "Слуга народа"

Детали: В президентской партии "Слуга народную" говорят, что сейчас вопрос о Саакшвили активно обсуждают во внутренних чатах фракции.

Другой источник УП сообщил, что назначение Саакашвили Верховная Рада может рассмотреть уже в пятницу.

Информацию о кандидатуре Саашкашвили подтвердила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

В пресс-службе Саакашвили также подтвердили, что он получил предложение стать вице-премьером. От других комментариев отказались.

В то же время, в повестке дня двух внеочередных заседаний парламента на 24 апреля нет кадровых вопросов.

Прямая речь источника: "Саакашвили может быть вице по вопросам реформ. Мы сейчас обсуждаем этот вопрос, чтобы понимать настроение депутатов, потому что им же за это и голосовать".

Прямая речь другого собеседника УП: "У нас будет заседание фракции перед заседанием ВРУ, туда, наверное, пригласим Саакашвили – и депутаты будут ставить ему вопросы".