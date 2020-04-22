Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В "Слуге народа" хотят сделать Саакашвили вице-премьером

Среда, 22 апреля 2020, 12:56
В Слуге народа хотят сделать Саакашвили вице-премьером

Бывшего руководителя Одесской области, грузино-украинского политика Михэила Саакашвили могут назначить вице-премьером по вопросам реформ.

Источник: собеседники "Украинской правды" во фракции "Слуга народа"

Детали: В президентской партии "Слуга народную" говорят, что сейчас вопрос о Саакшвили активно обсуждают во внутренних чатах фракции.

Другой источник УП сообщил, что назначение Саакашвили Верховная Рада может рассмотреть уже в пятницу.

Информацию о кандидатуре Саашкашвили подтвердила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

В пресс-службе Саакашвили также подтвердили, что он получил предложение стать вице-премьером. От прочих комментариев там отказались.

В то же время, в повестке дня двух внеочередных заседаний парламента на 24 апреля нет кадровых вопросов.

Прямая речь источника: "Саакашвили может быть вице по вопросам реформ. Мы сейчас обсуждаем этот вопрос, чтобы понимать настроение депутатов, потому что им же за это и голосовать".

Прямая речь другого собеседника УП: "У нас будет заседание фракции перед заседанием ВРУ, туда, наверное, пригласим Саакашвили – и депутаты будут ставить ему вопросы".

Другие подробности: Позже Саакашвили заявил, что готов работать в правительстве Дениса Шмыгаля и представить в Верховной Раде свои предложения относительно необходимых изменений в рамках правительственной программы.

Предыстория:

  • 28 мая 2019 года президент Владимир Зеленский внес изменения в указ Петра Порошенко и вернул бывшему президенту Грузии и экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили гражданство Украины. Зеленский объяснил это стремлением к справедливости, а не политическими планами.
  • 29 мая высланный из Украины Саакашвили вернулся в Киев. Затем он встал на воинский учет в Святошинском военкомате Киева.
  • В начале июня Саакашвили призывал однопартийцев из "Движения новых сил" ("Рух нових сил") поддержать партию Зеленского "Слуга народа" на внеочередных выборах в Верховную Раду, а затем и сам стал кандидатом в народные депутаты по списку своей партии.
  • 20 ноября 2019 года Верховный Суд признал законными действия правоохранительных органов и пограничников, которого в феврале 2018 года выдворили Саакашвили в Польшу.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: СаакашвилиКабинет министровСлуга народаВерховная Радакадры
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
Саакашвили
Грузия не будет "консультироваться" с послом, которого Киев попросил поехать из-за Саакашвили
Грузинский посол выехал из Украины на фоне ситуации с Саакашвили
Посол Грузии подтвердил, что уедет из Украины из-за ситуации с Саакашвили
Последние новости
09:26
обновлено от 00:28На Хмельнитчине ночью работала ПВО, сбили "Шахеда"
09:10
ОП посчитал страны ЕС, которые еще не присоединились к декларации о "гарантиях безопасности" Украине
08:56
фото, видеоПартизаны пробрались на склад боеприпасов в Крыму и обнаружили командный пункт россиян
08:39
Исламисты могли планировать теракты в Кельне, Вене и Мадриде, нескольких задержали
08:25
Украинские защитники уничтожили еще 800 россиян и 28 их артсистем
08:03
Российские военные выпустили по Херсонщине 425 снарядов: четыре человека погибли 
07:38
Этой ночью ПВО сбила 14 из 15 Шахедов 
07:11
Тайвань заявляет что восемь китайских истребителей пересекли срединную линию пролива
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
Все новости...
Реклама: