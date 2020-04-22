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Саакашвили готов работать в правительстве Шмыгаля

Среда, 22 апреля 2020, 14:28
Саакашвили готов работать в правительстве Шмыгаля
Fb Mikheil Saakashvili

Бывший президент Грузии и бывший руководитель Одесской области Михэил Саакашвили принимает предложение президента Владимира Зеленского и готов стать вице-премьером по вопросам реформ.

Источник: пост Саакашвили в Facebook

Прямая речь: "Для меня большая честь получить от президента Зеленского предложение стать вице-премьером правительства Украины по вопросам реформ. У меня также была очень содержательный и полезная разговор с премьер-министром Шмыгалем, в течение которого мы подробно обсудили все вопросы, связанные с моей возможной работой в правительстве.

Я поддерживал президента Зеленского во время выборов, все то время, которое он занимает этот пост, и связываю с его командой большие надежды для Украины.

Я подхожу к этому предложению и к своему решению с очень большой ответственностью, так как это очень непростое для страны время. Впереди у нас очень сложный период и в экономике, и в целом по жизни в стране. Нам сейчас как никогда нужно быть смелыми в своих решениях и реформах.

Я представлю в Верховной Раде свои предложения относительно необходимых изменений как часть правительственной программы правительства Шмыгаля с конкретными наработками, которые появились у меня как за пределами Украины, так и в период моей работы в Украине, основываясь как на позитивном, так и на негативном опыте".

Детали: Саакашвили заявил, что вместе с командой президента он готов работать со всеми патриотическими силами в парламенте Украины и с другими политическими силами в обществе, "чтобы Украина с наименьшими потерями перенесла текущий мировой экономический кризис и справилась со всеми вызовами".

Он надеется быть "надежным членом команды" Владимира Зеленского, а также использовать свой международный опыт, чтобы быть полезным членам правительственной команды Дениса Шмыгаля.

Накануне Саакашвили заявил, что его "рецепты спасения Украины очень жесткие, но они настолько жесткие, насколько и действенные".

Этому предшествовало: Источники "Украинской правды" во фракции "Слуга народа" сообщали, что грузино-украинского политика Михэила Саакашвили, которого во времена президента Петра Порошенко выгнали из Украины, могут назначить вице-премьером по вопросам реформ 24 апреля.

Предыстория:

  • 28 мая 2019 года президент Владимир Зеленский внес изменения в указ Петра Порошенко и вернул бывшему президенту Грузии и экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили гражданство Украины. Зеленский объяснил это стремлением к справедливости, а не политическими планами.
  • 29 мая высланный из Украины Саакашвили вернулся в Киев. Затем он встал на воинский учет в Святошинском военкомате Киева.
  • В начале июня Саакашвили призывал однопартийцев из "Движения новых сил" ("Рух нових сил") поддержать партию Зеленского "Слуга народа" на внеочередных выборах в Верховную Раду, а затем и сам стал кандидатом в народные депутаты по списку своей партии.
  • 20 ноября 2019 года Верховный Суд признал законными действия правоохранительных органов и пограничников, которого в феврале 2018 года выдворили Саакашвили в Польшу.

Темы: СаакашвилиКабинет министровЗеленский
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