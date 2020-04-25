В Николаевской области вторая смерть от коронавируса

В Николаевской области в субботу зафиксирован второй летальный случай от COVID- 19.

Источник: Николаевская ОГА

Дословно: "Умер житель с. Прибужье Доманевского района, в возрасте 73 лет, который был госпитализирован 18.04.2020 в КНП "Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней" с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID -19".

Что предшествовало: Первый летальный случай от коронавирусной инфекции COVID- 19 зафиксировали в Николаевской области 21 апреля.

По данным Минздрава, по состоянию на утро 25 апреля в Николаевской области зафиксировано 103 случая коронавируса.

Предыстория:

В Николаевской области долгое время не было подтверждено ни одного случая заражения COVID-19. Главный санитарный врач Виктор Ляшко даже приехал с инспекцией в Николаев, чтобы проверить этот "феномен".

Лишь 11 апреля область впервые сообщила о 2 случаях инфицирования коронавирусом.

14 апреля местные власти Николаевщины заявили, что коронавирус в области появился из-за несоблюдения карантинных требований и проведения религиозных обрядов на дому.

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