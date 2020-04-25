На Миколаївщині друга смерть від коронавірусу
Субота, 25 квітня 2020, 15:19
У Миколаївській області в суботу зафіксовано другий летальний випадок від COVID- 19.
Джерело: Миколаївська ОДА
Дослівно: "Помер житель с. Прибужжя Доманівського району, у віці 73 років, який був госпіталізований 18.04.2020 до КНП "Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб" з підозрою на коронавірусну інфекцію COVID -19".
Що передувало: Перший летальний випадок від коронавірусної інфекції COVID- 19 зафіксували на Миколаївщині 21 квітня.
За даними МОЗ, станом на ранок 25 квітня у Миколаївській області зафіксовано 103 випадки коронавірусу.
Передісторія:
- У Миколаївській області довгий час не було підтверджено жодного випадку зараження. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко навіть приїхав з інспекцією до Миколаєва, щоб перевірити цей "феномен".
- Лише 11 квітня область вперше повідомила про 2 випадки інфікування коронавірусом.
- 14 квітня місцева влада Миколаївщини заявила, що коронавірус в області з’явився через недотримання карантинних вимог та проведення релігійних обрядів на дому.
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Українська правда