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На Миколаївщині друга смерть від коронавірусу

Субота, 25 квітня 2020, 15:19
На Миколаївщині друга смерть від коронавірусу

У Миколаївській області в суботу зафіксовано другий летальний випадок від COVID- 19.

Джерело: Миколаївська ОДА

Дослівно: "Помер житель с. Прибужжя Доманівського району, у віці 73 років, який був госпіталізований 18.04.2020 до КНП "Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб" з підозрою на коронавірусну інфекцію COVID -19".

Що передувало: Перший летальний випадок від коронавірусної інфекції COVID- 19 зафіксували на Миколаївщині 21 квітня.

За даними МОЗ, станом на ранок 25 квітня у Миколаївській області зафіксовано 103 випадки коронавірусу. 

Передісторія:

  • У Миколаївській області довгий час не було підтверджено жодного випадку зараження. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко навіть приїхав з інспекцією до Миколаєва, щоб перевірити цей "феномен".
  • Лише 11 квітня область вперше повідомила про 2 випадки інфікування коронавірусом. 
  • 14 квітня місцева влада Миколаївщини заявила, що коронавірус в області з’явився через недотримання карантинних вимог та проведення релігійних обрядів на дому.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Українська правда
Теми: Миколаївська областькоронавірус
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