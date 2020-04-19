В Одесской области от коронавируса умер семейный врач
В Подольске Одесской области умер врач, у которого был обнаружен COVID-19.
Источник: председатель Одесской ОГА Максим Куцый в Facebook, "Думская"
Дословно Куцый: "Только что из больницы в Подольском сообщили, что оборвалась жизнь 60-летнего медика.
Мужчина был госпитализирован 17 апреля в состоянии средней тяжести и с имеющимися хроническими заболеваниями. Но сегодня утром, в связи с прогрессивным ухудшением состояния и нарастанием дыхательной недостаточности, пациента перевели на ИВЛ. К сожалению, несколько часов назад он ушел из жизни".
Детали: Одесское издание "Думская" сообщает, что умерший был семейным врачом.
Куцый также сообщил, что по состоянию на 19:30 19 апреля подтверждено 137 случаев заболевания коронавирусом в Одесской области.
Предыстория:
- 4 апреля в Волынской области от коронавирусной инфекции умер водитель "скорой" Старовыжевской центральной районной больницы.
- 10 апреля в Закарпатской области от коронавируса умер врач.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что из государственного бюджета будут проводить выплату денежной помощи семьям врачей, погибших от COVID-19.