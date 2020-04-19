В Одесской области от коронавируса умер семейный врач

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Воскресенье, 19 апреля 2020, 20:57

В Подольске Одесской области умер врач, у которого был обнаружен COVID-19.

Источник: председатель Одесской ОГА Максим Куцый в Facebook, "Думская"

Дословно Куцый: "Только что из больницы в Подольском сообщили, что оборвалась жизнь 60-летнего медика.

Мужчина был госпитализирован 17 апреля в состоянии средней тяжести и с имеющимися хроническими заболеваниями. Но сегодня утром, в связи с прогрессивным ухудшением состояния и нарастанием дыхательной недостаточности, пациента перевели на ИВЛ. К сожалению, несколько часов назад он ушел из жизни".

Детали: Одесское издание "Думская" сообщает, что умерший был семейным врачом.

Куцый также сообщил, что по состоянию на 19:30 19 апреля подтверждено 137 случаев заболевания коронавирусом в Одесской области.

Предыстория:

  • 4 апреля в Волынской области от коронавирусной инфекции умер водитель "скорой" Старовыжевской центральной районной больницы.
  • 10 апреля в Закарпатской области от коронавируса умер врач.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что из государственного бюджета будут проводить выплату денежной помощи семьям врачей, погибших от COVID-19.

Украинская правда
Темы: Одесская область коронавирус медицина


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