В Одесской области от коронавируса умер семейный врач

В Подольске Одесской области умер врач, у которого был обнаружен COVID-19.

Источник: председатель Одесской ОГА Максим Куцый в Facebook, "Думская"

Дословно Куцый: "Только что из больницы в Подольском сообщили, что оборвалась жизнь 60-летнего медика.

Мужчина был госпитализирован 17 апреля в состоянии средней тяжести и с имеющимися хроническими заболеваниями. Но сегодня утром, в связи с прогрессивным ухудшением состояния и нарастанием дыхательной недостаточности, пациента перевели на ИВЛ. К сожалению, несколько часов назад он ушел из жизни".

Детали: Одесское издание "Думская" сообщает, что умерший был семейным врачом.

Куцый также сообщил, что по состоянию на 19:30 19 апреля подтверждено 137 случаев заболевания коронавирусом в Одесской области.

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