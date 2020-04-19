В Одесской области от коронавируса умер семейный врач

В Подольске Одесской области умер врач, у которого был обнаружен COVID-19.

Источник: председатель Одесской ОГА Максим Куцый в Facebook, 048.ua, "Думская"

Дословно Куцый: "Только что из больницы в Подольском сообщили, что оборвалась жизнь 60-летнего медика.

Мужчина был госпитализирован 17 апреля в состоянии средней тяжести и с имеющимися хроническими заболеваниями. Но сегодня утром, в связи с прогрессивным ухудшением состояния и нарастанием дыхательной недостаточности, пациента перевели на ИВЛ. К сожалению, несколько часов назад он ушел из жизни".

Детали: Куцый также сообщил, что по состоянию на 19:30 19 апреля подтверждено 137 случаев заболевания коронавирусом в Одесской области.

Как сообщили местному изданию 048.ua в пресс-службе Одесской ОГА, мужчина работал семейным врачом.

Он был госпитализирован с подозрением на COVID-19, в воскресенье утром ПЦР-анализ подтвердил коронавирус.

По информации "Думской", умер муж директора городского рынка, глава Подольской городской организации профсоюза работников здравоохранения Виктор Г.

Справка: По состоянию на 9 утра 19 апреля в Украине 5449 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

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