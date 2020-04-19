В Одесской области от коронавируса умер семейный врач
В Подольске Одесской области умер врач, у которого был обнаружен COVID-19.
Источник: председатель Одесской ОГА Максим Куцый в Facebook, 048.ua, "Думская"
Дословно Куцый: "Только что из больницы в Подольском сообщили, что оборвалась жизнь 60-летнего медика.
Мужчина был госпитализирован 17 апреля в состоянии средней тяжести и с имеющимися хроническими заболеваниями. Но сегодня утром, в связи с прогрессивным ухудшением состояния и нарастанием дыхательной недостаточности, пациента перевели на ИВЛ. К сожалению, несколько часов назад он ушел из жизни".
Детали: Куцый также сообщил, что по состоянию на 19:30 19 апреля подтверждено 137 случаев заболевания коронавирусом в Одесской области.
Как сообщили местному изданию 048.ua в пресс-службе Одесской ОГА, мужчина работал семейным врачом.
Он был госпитализирован с подозрением на COVID-19, в воскресенье утром ПЦР-анализ подтвердил коронавирус.
По информации "Думской", умер муж директора городского рынка, глава Подольской городской организации профсоюза работников здравоохранения Виктор Г.
Справка: По состоянию на 9 утра 19 апреля в Украине 5449 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.
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Предыстория:
- 4 апреля в Волынской области от коронавирусной инфекции умер водитель "скорой" Старовыжевской центральной районной больницы.
- 10 апреля в Закарпатской области от коронавируса умер врач.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что из государственного бюджета будут проводить выплату денежной помощи семьям врачей, погибших от COVID-19.