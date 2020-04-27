Министр инфраструктуры Владислав Криклий надеется с 12 мая начать восстанавливать работу городского, пригородного и междугороднего транспорта, авиасообщение возобновится позже.

Источник: интервью Криклия изданию Лига.net, записанное 24 апреля

Прямая речь: "Мы планируем 12 мая возобновлять активность в городах, пригородное, междугороднее сообщение. Это все касается автобусных и железнодорожных перевозок. Но многое зависит от того, какие показатели по распространению вируса мы будем иметь к 12 мая.

В дальнейшем планируем и авиасообщение. Конечно, мы можем говорить только о внутренней авиации. Единственное, что авиаперевозчики не понимают объем трафика: открывать рейс и везти 10 пассажиров – невыгодно. Выгоднее не летать.

Наверняка будут сдерживающие решения и ограничения: маски, термоскрининг, где это возможно, в городском транспорте можно будет использовать только сидячие места. Иначе мы будем иметь гиперболический рост заболеваемости.

Мы готовим предложения по алгоритму выхода из карантина, на следующей неделе (то есть уже на этой – УП) с нашей стороны все финализируем. Самое главное, нужен будет "плюс" от Минздрава — у них первая скрипка".

Детали: По поводу международного пассажирского сообщения министр ответил вопросом "куда?".

Криклий подчеркнул, что европейцы на данный момент ограничивают въезд иностранных граждан, да и режим самоизоляции "никто не отменял".

Прямая речь: "Я просто не понимаю, куда мы въедем. Проблем глобально не вижу. Единственное — пока у нас будет работать формат самоизоляции. Вы выехали, например, в Польшу. Вернулись — надо будет провести 14 дней в самоизоляции. Комфортно ли будет всем в таком режиме? Сомневаюсь.

…У нас только сделали тюнинг – запустили цифровое приложение, которое позволяет контролировать самоизоляцию. Можно ли ее отменить, сложно сказать. Я не врач. Но, мне кажется, об этом рано говорить".

Другие подробности: Говоря о том, какие ограничения будут в наземном транспорте и в авиа, будут ли обязательны свободные средние кресла в самолетах и поездах Интерсити, Криклий ответил: "Просчитывается и такой вариант".

Он отметил, что это может отразиться на стоимости билетов, поэтому "пока окончательного решения не принято".

По городскому транспорту будут решать городские власти.

Министр инфраструктуры уточнил, что когда говорил, что отпуск можно планировать на вторую половину лета, он имел в виду поездки за рубеж.

Однако, добавил он, самые популярные направления у нас – Египет и Турция, и они пока не открывают свои воздушные ворота на прием иностранных граждан.

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