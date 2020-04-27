Криклій про запуск транспорту: Будуть обмеження і самоізоляцію скасовувати рано

Міністр інфраструктури Владислав Криклій сподівається з 12 травня почати відновлювати роботу міського, приміського і міжміського транспорту, авіасполучення відновиться пізніше.

Джерело: інтерв'ю Криклія виданню Ліга.net, записане 24 квітня

Пряма мова: "Ми плануємо 12 травня відновлювати активність у містах, приміське, міжміське сполучення. Це все стосується автобусних і залізничних перевезень. Але багато що залежить від того, які показники щодо поширення вірусу ми будемо мати до 12 травня.

Надалі плануємо і авіасполучення. Звісно, ми можемо говорити лише про внутрішню авіацію. Єдине, що авіаперевізники не розуміють обсяг трафіку: відкривати рейс і везти 10 пасажирів – невигідно. Вигідніше не літати.

Певно що будуть стримуючі рішення й обмеження: маски, термоскринінг, де це можливо, в міському транспорті можна буде використовувати лише сидячі місця. Інакше ми будемо мати гіперболічне зростання захворюваності.

Ми готуємо пропозиції щодо алгоритму виходу з карантину, наступного тижня (тобто вже цього – УП) з нашого боку все фіналізуємо. Найголовніше, потрібен буде "плюс" від МОЗ – у них перша скрипка".

Деталі: З приводу міжнародного пасажирського сполучення міністр відповів питанням "куди?".

Криклій наголосив, що європейці на даний момент обмежують в'їзд іноземних громадян, та й режим самоізоляції "ніхто не скасовував".

Пряма мова: "Я просто не розумію, куди ми в'їдемо. Проблем глобально не бачу. Єдине – поки у нас буде працювати формат самоізоляції. Ви виїхали, наприклад, до Польщі. Повернулися – треба буде провести 14 днів у самоізоляції. Чи комфортно буде всім у такому режимі? Сумніваюся.

...У нас тільки зробили тюнінг – запустили цифровий додаток, що дозволяє контролювати самоізоляцію. Чи можна її скасувати, складно сказати. Я не лікар. Але, мені здається, про це рано говорити".

Інші подробиці: Говорячи про те, які обмеження будуть у наземному транспорті та в авіа, чи будуть обов'язковими вільні середні крісла в літаках і поїздах Інтерсіті, Криклій відповів: "Прораховується і такий варіант".

Він зазначив, що це може позначитися на вартості квитків, тому "поки остаточного рішення не прийнято".

Щодо міського транспорту буде вирішувати міська влада.

Міністр інфраструктури уточнив, що коли говорив, що відпустки можна планувати на другу половину літа, він мав на увазі поїздки за кордон.

Однак, додав він, найпопулярніші напрямки у нас – Єгипет і Туреччина, і вони поки не відкривають свої повітряні ворота на прийом іноземних громадян.

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