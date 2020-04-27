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По просьбе Зеленского до конца недели могут начать открывать продуктовые рынки

Понедельник, 27 апреля 2020, 13:10
По просьбе Зеленского до конца недели могут начать открывать продуктовые рынки

Президент Владимир Зеленский призвал открыть продовольственные рынки, Кабинет министров рассмотрит возможность открытия рынков во время карантина на заседании в среду.

Источник: ежедневное совещание по вопросам предотвращения распространения COVID-19, Офис президента

Прямая речь Зеленского: "Поскольку продовольственные рынки чрезвычайно важны для выживания и питания многих граждан, нужно думать, как дать им возможность работать безопасно. Установите четкие правила и давайте позволим их открыть. Надо учиться жить и работать в новых условиях".

Детали: Речь идет о более 280 крытых продовольственных рынках, которые обеспечивают продуктами украинцев и дают возможность сбыта продукции малым фермерам.

Вопрос их открытия рассмотрит правительство на ближайшем заседании.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, вопрос открытия рынков, механизма их безопасного функционирования и четких санкций за несоблюдение правил нужно рассмотреть уже в среду, чтобы начать открывать рынки до конца этой недели.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что уровень смертности из-за COVID-19 в Украине невысокий и составляет чуть более 2%.

Знать больше: Закрытые продовольственные рынки – перекрытый кислород фермерам

Напомним: 

  • На Херсонщине сельхозпроизводители устроили акцию протеста из-за закрытия рынков на антоновском (Херсонском) автомобильном мосту через Днепр возле Херсона, перекрыв движение на дороге.
  • Городской председатель Львова Андрей Садовый также призвал разрешить работать продовольственным рынкам во время карантина, соблюдая противоэпидемические требования.
  • 31 марта Министерство здравоохранения позволило власти на местах открыть продуктовые рынки во время карантина, но приказало строго придерживаться определенных ограничений.
  • 13 апреля Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что решил отменить собственное постановление, которым при определенных условиях разрешалась работа рынков во время карантина.
  • Ляшко объяснил, что его постановление с рекомендацией местным органам власти запретить работу рынков вызвано несоблюдением противоэпидемических условий.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийкарантинторговлякоронавирусCovid-2019
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