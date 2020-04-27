По просьбе Зеленского до конца недели могут начать открывать продуктовые рынки

Президент Владимир Зеленский призвал открыть продовольственные рынки, Кабинет министров рассмотрит возможность открытия рынков во время карантина на заседании в среду.

Источник: ежедневное совещание по вопросам предотвращения распространения COVID-19, Офис президента

Прямая речь Зеленского: "Поскольку продовольственные рынки чрезвычайно важны для выживания и питания многих граждан, нужно думать, как дать им возможность работать безопасно. Установите четкие правила и давайте позволим их открыть. Надо учиться жить и работать в новых условиях".

Детали: Речь идет о более 280 крытых продовольственных рынках, которые обеспечивают продуктами украинцев и дают возможность сбыта продукции малым фермерам.

Вопрос их открытия рассмотрит правительство на ближайшем заседании.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, вопрос открытия рынков, механизма их безопасного функционирования и четких санкций за несоблюдение правил нужно рассмотреть уже в среду, чтобы начать открывать рынки до конца этой недели.

На совещании сообщили, что в этом году 13 тысяч человек посетили кладбища, чтобы почтить умерших, тогда как в прошлые годы эта цифра равнялась 5-7 миллионам.

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что пока уровень смертности из-за COVID-19 в Украине невысокий и составляет чуть более 2%.