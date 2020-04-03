В ближайшее время Кабмин ограничит передвижение людей

Кабинет министров планирует ограничить время для пребывания людей на улице на время карантина.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Право на власть"

Прямая речь: "Действительно, я считаю, необходимым для того, чтобы у нас не было итальянского или испанского сценария, нам нужно усилить карантин. Другого пути просто не существует. В чем будут заключаться те меры, которые приняты на правительстве и в ближайшее время это постановление правительства будет обнародовано. Они будут заключаться в том, что будет ограничено передвижение людей по времени пребывания на улице. Будут закрыты все спортивные площадки, все скверы. Будут запрещены все массовые любые события. Также это будет касаться пребывания в средствах индивидуальной защиты. Также это будет касаться того, что нельзя будет передвигаться даже по двое".

Что предшествовало:

Всего в Украине, по состоянию на 22:00 2 апреля, зафиксировано 897 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

25 марта Кабинет министров продлил карантин до 24 апреля и ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны.

Кабинет министров 1 апреля решил ввести в Украине более жесткие меры безопасности на период карантина до 24 апреля 2020 года.

Знать больше:

Тестировать, чтобы выжить. Что не так в Украине с тестированием на коронавирус

Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире