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В ближайшее время Кабмин ограничит передвижение людей

Пятница, 3 апреля 2020, 01:21
В ближайшее время Кабмин ограничит передвижение людей

Кабинет министров планирует ограничить время для пребывания людей на улице на время карантина.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Право на власть"

Прямая речь: "Действительно, я считаю, необходимым для того, чтобы у нас не было итальянского или испанского сценария, нам нужно усилить карантин. Другого пути просто не существует. В чем будут заключаться те меры, которые приняты на правительстве и в ближайшее время это постановление правительства будет обнародовано. Они будут заключаться в том, что будет ограничено передвижение людей по времени пребывания на улице. Будут закрыты все спортивные площадки, все скверы. Будут запрещены все массовые любые события. Также это будет касаться пребывания в средствах индивидуальной защиты. Также это будет касаться того, что нельзя будет передвигаться даже по двое".

Что предшествовало: 

Всего в Украине, по состоянию на 22:00 2 апреля, зафиксировано 897 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

25 марта Кабинет министров продлил карантин до 24 апреля и ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны.

Кабинет министров 1 апреля решил ввести в Украине более жесткие меры безопасности на период карантина до 24 апреля 2020 года.

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Николай Донев, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирускарантин
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