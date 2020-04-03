Украина получила препарат для лечения COVID-19 – МОЗ
Министерство здравоохранения получило три тысячи упаковок препарата "Плаквенил" для лечения инфицированных коронавирусом.
Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1"
Прямая речь: "Компания Sanofi передала физически препарат лишь сегодня (2 апреля, – ред.). У нас уже готов соответствующий раздел. Передали три тысячи упаковок. 2250 упаковок разъедутся по всем областям. 750 упаковок остается в Киеве для быстрого реагирования. Завтра (3 апреля, – ред.) будет подписан приказ на соответствующий договор и это сразу поедет по регионам".
Детали: По словам министра, "Плаквенил" сейчас единственный препарат, в котором есть активное вещество, которое непосредственно влияет на лечение при коронавирусе.
Он также добавил, что есть договоренности с другими компаниями на поставку аналогичных препаратов. В частности, на следующей неделе готовятся получить препараты для лечения 20 тысяч пациентов.
Но самое главное, по словам Степанова, что в Украине уже есть подписанный протокол лечения, потому что "раньше врачи не были ничем не вооружены".
Знать больше: Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире
Тестировать, чтобы выжить. Что не так в Украине с тестированием на коронавирус
Предыстория:
- По состоянию на 3 апреля во всем мире было зарегистрировано 1 014 673 случая заражения коронавирусом, 210 335 человек выздоровели и 52 973 умерли от осложнений, вызванных болезнью.
- По данным Центра общественного здоровья Минздрава, по состоянию на 22:00 2 апреля в Украине подтверждено 897 случаев COVID-19.