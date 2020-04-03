Министерство здравоохранения получило три тысячи упаковок препарата "Плаквенил" для лечения инфицированных коронавирусом.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1"

Прямая речь: "Компания Sanofi передала физически препарат лишь сегодня (2 апреля, – ред.). У нас уже готов соответствующий раздел. Передали три тысячи упаковок. 2250 упаковок разъедутся по всем областям. 750 упаковок остается в Киеве для быстрого реагирования. Завтра (3 апреля, – ред.) будет подписан приказ на соответствующий договор и это сразу поедет по регионам".

Детали: По словам министра, "Плаквенил" сейчас единственный препарат, в котором есть активное вещество, которое непосредственно влияет на лечение при коронавирусе.

Он также добавил, что есть договоренности с другими компаниями на поставку аналогичных препаратов. В частности, на следующей неделе готовятся получить препараты для лечения 20 тысяч пациентов.

Но самое главное, по словам Степанова, что в Украине уже есть подписанный протокол лечения, потому что "раньше врачи не были ничем не вооружены".

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