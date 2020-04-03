Министерство здравоохранения заявляет, что получило три тысячи упаковок противомалярийного препарата "Плаквенил" для лечения инфицированных коронавирусом.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1", "Интерфакс-Украина" со ссылкой на компанию "Санофи"

Прямая речь: "Компания Sanofi передала физически препарат лишь сегодня (2 апреля, – ред.). У нас уже готов соответствующий раздел. Передали три тысячи упаковок. 2250 упаковок разъедутся по всем областям. 750 упаковок остается в Киеве для быстрого реагирования. Завтра (3 апреля, – ред.) будет подписан приказ на соответствующий договор и это сразу поедет по регионам".

Детали: По словам министра, "Плаквенил" сейчас единственный препарат, в котором есть активное вещество, которое непосредственно влияет на лечение при коронавирусе.

Он также добавил, что есть договоренности с другими компаниями на поставку аналогичных препаратов. В частности, на следующей неделе готовятся получить препараты для лечения 20 тысяч пациентов.

Но самое главное, по словам Степанова, что в Украине уже есть подписанный протокол лечения, потому что "раньше врачи не были ничем не вооружены".

Почему это важно: Сейчас в мире нет ни вакцины, ни лекарств от коронавируса. Об этом ранее заявлял главный санврач Виктор Ляшко.

"Я напомню, что на сегодняшний день нет специфического лечения, есть только симптоматическое, то есть нет таблетки, которая позволит вылечить больного от коронавирусной болезни", - заявлял он.

Ляшко призвал не доверять информации об "уникальных таблетках" от коронавируса, потому что это мошенничество. Он также утверждал, что Минздрав будет реагировать на это мошенничество "достаточно жестко".

"Плаквенил" противомалярийное средство. При этом Американская академия офтальмологии предупреждает, что высокие дозы противомалярийных препаратов могут приводить к ретинопатии. Это поражение сетчатки глаза.

Утром 3 марта в Минздраве также отметили, что пока не существует лекарств от коронавирусной болезни COVID-19, а пациентам предоставляется симптоматическое лечение.

В частности, "Плаквенил" применяют при тяжелых и крайне тяжелых формах коронавирусной болезни. Препарат не рекомендуют покупать в аптеках без рецепта врача, потому что самолечение может быть опасным для здоровья людей.

Ранее фармацевтическая компания "Санофи" сообщала, что в настоящее время "недостаточно клинических данных для того, чтобы делать какие-либо окончательные выводы о клинической эффективности или безопасности гидроксихлорохина (действующее вещество "Плаквенила", - ред.) при лечении COVID-19".

Кроме того, в "Санофи" напомнили, что в Украине препарат "Плаквенил" зарегистрирован для лечения ревматоидного артрита, ювенильного ревматоидного артрита, дискоидной и системной красной волчанки, а также дерматологических заболеваний, причиной возникновения или ухудшения течения которых является действие солнечного света.

Поэтому в компании подчёркивали, что "любое использование этого лекарственного средства в лечении COVID-19 считается использованием вне зарегистрированных показаний off-label" (то есть при отсутствии такого утвержденного показания, как болезнь, вызванная COVID-19, в инструкции для медицинского применения).

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