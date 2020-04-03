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Шмыгаль рассказал, когда начнут снимать карантин

Пятница, 3 апреля 2020, 12:22
Шмыгаль рассказал, когда начнут снимать карантин

Ограничительные меры направлены на предотвращение распространения коронавируса в Украине продлятся как минимум до конца апреля.

Источник: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

Прямая речь: "По нашему плану, если будет зафиксирована динамика снижения заболеваемости, то в конце апреля мы сможем начать постепенное ослабление карантинных мероприятий".

Детали: По его словам, этот процесс будет происходить в несколько этапов. Сначала на работу смогут пойти люди трудоспособного возраста, параллельно будет частично восстанавливаться движение общественного транспорта.

Премьер пояснил, что это позволит уже с начала мая начать рестарт экономики. Но вместе с тем это не означает ослабление других карантинных мероприятий.

Поскольку угроза распространения болезни за три недели никуда не исчезнет, ​​ограничения на прогулки, массовые собрания и другие развлечения будут все равно действовать.

Все без исключения будут обязаны носить маски и придерживаться карантина. Для пожилых людей, студентов и школьников карантин будет продлен.

Шмыгаль подчеркнул, что правительство пытается удержать баланс между карантинными мероприятиями и сохранением экономики.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

Тестировать, чтобы выжить. Что не так в Украине с тестированием на коронавирус

Напомним:

  • Из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19 в Украине объявлен карантин, который действует с 12 марта по 24 апрелякак минимум.
  • Власти сначала запретила массовые собрания, дальше остановила общественный транспорт, а потом ввели еще более жесткие ограничения– в частности, не гулять в парках, на детских и спортивных площадках. В Киеве спортивные и детские площадки закрыли еще раньше.
  • 1 апреля Кабмин обнародовал перечень новых ограничений: на время карантина запрещено находиться без медицинской маски в общественных местах, ходить по улицам больше, чем двум (за исключением сопровождения детей), посещать парки и скверы (за исключением выгула собак), посещать спортивные и детские площадки, проводить массовые (более 10 человек) меры.
  • По состоянию на 10.00 3 апреля в Украине в целом подтвердили 942 случая заболевания COVID-19, из них 23 случая - летальные, 19 человек выздоровели.

"Украинская правда" в Threads

Темы: карантинкоронавирусШмыгаль
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