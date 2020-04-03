Шмыгаль рассказал, когда начнут снимать карантин

Ограничительные меры направлены на предотвращение распространения коронавируса в Украине продлятся как минимум до конца апреля.

Источник: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

Прямая речь: "По нашему плану, если будет зафиксирована динамика снижения заболеваемости, то в конце апреля мы сможем начать постепенное ослабление карантинных мероприятий".

Детали: По его словам, этот процесс будет происходить в несколько этапов. Сначала на работу смогут пойти люди трудоспособного возраста, параллельно будет частично восстанавливаться движение общественного транспорта.

Премьер пояснил, что это позволит уже с начала мая начать рестарт экономики. Но вместе с тем это не означает ослабление других карантинных мероприятий.

Поскольку угроза распространения болезни за три недели никуда не исчезнет, ​​ограничения на прогулки, массовые собрания и другие развлечения будут все равно действовать.

Все без исключения будут обязаны носить маски и придерживаться карантина. Для пожилых людей, студентов и школьников карантин будет продлен.

Шмыгаль подчеркнул, что правительство пытается удержать баланс между карантинными мероприятиями и сохранением экономики.

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