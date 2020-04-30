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"Другой России у нас нет": Кулеба рассказал о перспективах нормандского саммита

Четверг, 30 апреля 2020, 17:03
Другой России у нас нет: Кулеба рассказал о перспективах нормандского саммита
Европейская правда

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба утверждает, что нормандский саммит в Берлине остается на повестке дня.

Об этом он заявил, отвечая на вопрос "Европейской правды" после переговоров "нормандской четверки" на уровне глав МИД.

Кулеба заверил, что проведение встречи лидеров "нормандской четверки" - безальтернативная задача, но предпосылкой является выполнение договоренностей, достигнутых на декабрьской встрече в Париже.

"Никто не сомневается в том, что берлинский саммит должен быть проведен, но мы должны подойти к нему с выполнением задач парижского саммита", - пояснил министр.

Отвечая на другие вопросы журналистов, Кулеба согласился, что выполнение парижских решений тормозится из-за нежелания РФ выполнять свою часть договоренностей, но заверил, что несмотря на это, переговоры о саммите продолжаются: "Другой России у нас нет, нам надо с ней вести диалог".

Глава МИД отказался делать прогнозы относительно времени проведения встречи лидеров или даже предполагать, удастся ли ее провести до конца пандемии.

"Мы согласны с тем, что саммит нужен, он остается на повестке дня. Но говорить о сроках рано", - заявил он.

Как сообщалось, в четверг во время переговоров министров Лавров "пробивал" прямой диалог Украины с боевиками на нормандских переговорах.

Темы: нормандский форматМИДРосcия
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