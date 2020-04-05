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В Киеве могут запретить даже движение частных авто – Кличко

Воскресенье, 5 апреля 2020, 11:40
В Киеве могут запретить даже движение частных авто – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко допускает, что в случае ухудшения эпидемической ситуации в Киеве могут запретить движение частного транспорта.

Источник: Кличко в эфире телеканала ZIK 3 апреля

смотрите на видео с 25-й минуты

Прямая речь: "В случае, если у нас будет распространяться эта болезнь достаточно сильно, если мы увидим кратное увеличение, для того, чтобы не было инфекционного взрыва, где могут быть инфицированы тысячи или десятки тысяч людей, мы однозначно будем принимать более жесткие правила, и можем прекратить вообще передвижение по улицам нашего города для частного транспорта".

Детали: Кличко отметил, что власть должна просчитывать возможный "плохой сценарий", от которого сейчас страдают США, Италия и Испания, и не допускать тех ошибок, которые были допущены другими городами или муниципалитетами.

Он также отметил, что по протоколу Всемирной организации здравоохранения, для умерших от коронавируса предусмотрена кремация, а не захоронение.

Прямая речь: "Я не хочу никого пугать, но по протоколу, который нам прислала Всемирная организация, должна быть кремация, и, к сожалению, никаких мер, связанных с погребением".

Предыстория:

  • 17 марта в 23:00 прекратили движение метрополитена в Киеве.
  • С 23 марта столица остановила почти весь общественный транспорт. До конца карантина в Киеве вход в транспорт, который будет курсировать по городу, будет осуществлять по спецпропускам для отдельных категорий людей.
  • 2 апреля Кабмин принял постановление, которым усилил предыдущие правила и запреты карантина с 6 апреля.
  • 4 апреля киевская власть приняла распоряжение, которое еще больше усиливает даже принятые Кабмином меры. В частности, в Киеве запрещено ходить без респиратора или защитной маски, в том числе, по улицам и придомовым территориям. Кроме того, при въезде в Киев водители и пассажиры транспортных средств должны проходить обязательную термометрию.

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Украинская правда

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Темы: Виталий Кличкокоронавирускарантинавтотранспорт
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