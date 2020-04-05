Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Во Львове прощались с Иваном Вакарчуком – в храм заходили по одному

Воскресенье, 5 апреля 2020, 20:32
Во Львове прощались с Иваном Вакарчуком – в храм заходили по одному
Радио Свобода

В Свято-Покровской церкви ПЦУ во Львове прощались с физиком, общественным деятелем, бывшим министром образования Иваном Вакарчуком, который умер 4 апреля.

Источник: Радио Свобода

Детали: Прощание состоялось камерно, поскольку в Украине объявлен карантин в связи с распространением коронавируса.

Из-за этого в храм друзья и коллеги покойного могли заходить по одному. Правоохранители следили за соблюдением условий карантина.

Кроме того, возле университета имени Ивана Франко выставлен портрет покойного и цветы, зажжены лампадки.

 
Фото Радио Свобода

На львовской Ратуше вывесили баннер в память Ивана Вакарчука, который был удостоен в 2010 году звания "Львовянин года" за выдающиеся достижения в научной, научно-педагогической и организационной деятельности и успешные реформы в области образования.

 

Отмечается, что Иван Вакарчук, с согласия семьи, будет похоронен на Лычаковском кладбище 7 апреля, но с участием ограниченного круга людей.

Что предшествовало: 4 апреля умер бывший министр образования, экс-ректор Львовского университета, отец лидера "Голоса" Святослава Вакарчука Иван Вакарчук.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ВакарчукЛьвовкарантин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

Все новости...
Вакарчук
"Океан Эльзы" посвятил песню защитникам Мариуполя
«Не быть воином сейчас невозможно»: Вакарчук рассказал Rolling Stone о мужестве украинцев
Святослав Вакарчук: Я перестал записывать обращение к россиянам, это уже не имеет смысла
Последние новости
11:10
ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"
11:01
Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель
10:57
видеоНовую работу Бенкси в Лондоне похитили вскоре после того, как он ее показал
10:47
Аргентина переживает удар инфляцией после либерализации цен
10:43
В оккупированном Токмаке раздались взрывы
10:31
Исландия присоединяется к двум коалициям в поддержку Украины
10:16
Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров
10:07
фотоЗаглянуть в глубину мозга: 8 новых изображений от нейробиологов
10:01
Боррель опасается победы правых популистов на выборах в Европарламент
09:46
фото"Пес рыжий, как папина борода". История мальчика, что потерял отца, но нашел друга в его память
Все новости...
Реклама: