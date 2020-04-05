Во Львове прощались с Иваном Вакарчуком – в храм заходили по одному

В Свято-Покровской церкви ПЦУ во Львове прощались с физиком, общественным деятелем, бывшим министром образования Иваном Вакарчуком, который умер 4 апреля.

Источник: Радио Свобода

Детали: Прощание состоялось камерно, поскольку в Украине объявлен карантин в связи с распространением коронавируса.

Из-за этого в храм друзья и коллеги покойного могли заходить по одному. Правоохранители следили за соблюдением условий карантина.

Кроме того, возле университета имени Ивана Франко выставлен портрет покойного и цветы, зажжены лампадки.

Фото Радио Свобода

На львовской Ратуше вывесили баннер в память Ивана Вакарчука, который был удостоен в 2010 году звания "Львовянин года" за выдающиеся достижения в научной, научно-педагогической и организационной деятельности и успешные реформы в области образования.

Отмечается, что Иван Вакарчук, с согласия семьи, будет похоронен на Лычаковском кладбище 7 апреля, но с участием ограниченного круга людей.

Что предшествовало: 4 апреля умер бывший министр образования, экс-ректор Львовского университета, отец лидера "Голоса" Святослава Вакарчука Иван Вакарчук.