Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Львові прощалися з Іваном Вакарчуком – у храм заходили поодинці

Неділя, 5 квітня 2020, 20:32
У Львові прощалися з Іваном Вакарчуком – у храм заходили поодинці
Радіо Свобода

У Свято-Покровській церкві ПЦУ у Львові прощалися з фізиком, громадським діячем, колишнім міністром освіти Іваном Вакарчуком, який помер 4 квітня.

Джерело: Радіо Свобода

Деталі: Прощання відбулося камерно, оскільки в Україні оголошено карантин у зв’язку з поширенням коронавірусу.

Через це у храм друзі та колеги покійного могли заходити поодинці. Правоохоронці пильнували за дотриманням умов карантину.

Крім того, біля університету імені Івана Франка виставлено портрет покійного і квіти, запалені лампадки.

 
Фото Радіо Свобода

На львівській Ратуші вивісили банер у пам’ять Івана Вакарчука, який був удостоєний у 2010 році звання "Львів'янин року" за видатні досягнення в науковій, науково-педагогічній та організаційній діяльності й успішні реформи в галузі освіти.

 

Зазначається, що Іван Вакарчук, за згодою родини, буде похований на Личаківському цвинтарі 7 квітня, але за участі обмеженого кола людей.

Що передувало: 4 квітня помер колишній міністр освіти, ексректор Львівського університету, батько лідера "Голосу" Святослава Вакарчука Іван Вакарчук.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ВакарчукЛьвівкарантин
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

По всій Україні знову тривога: під загрозою Старокостянтинів, уже чули вибух

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

Зеленський виступив на саміті, де вирішують долю переговорів про вступ України до ЄС

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

Усі новини...
Вакарчук
“Океан Ельзи” присвятив пісню захисникам Маріуполя
"Зараз неможливо не бути воїном": Вакарчук розповів Rolling Stone про відважність українців
Святослав Вакарчук: Я перестав записувати звернення до росіян, це вже не має жодного змісту
Останні новини
14:43
Продавали на чорному ринку: у США двох чоловіків звинувачують у вбивстві 3,6 тисяч птахів
14:29
Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві
14:19
Схеми, “мертві душі” і компанії-”прокладки”: як розкрадаються державні кошти на протезування
14:09
По всій Україні знову тривога: під загрозою Старокостянтинів, уже чули вибух
14:04
Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%
13:57
В Україну прогнозують відлигу аж до Різдва 
13:51
Маск планує відкрити університет математично-технічного спрямування - Bloomberg
13:49
Сайт театру імені Франка не витримав навали охочих подивитися "Конотопську відьму"
13:38
Новий рік у СІЗО: суд продовжив арешт підозрюваному в держзраді Шуфричу
13:32
Зеленський виступив на саміті, де вирішують долю переговорів про вступ України до ЄС
Усі новини...
Реклама: