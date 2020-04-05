У Львові прощалися з Іваном Вакарчуком – у храм заходили поодинці

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Неділя, 5 квітня 2020, 20:32
Радіо Свобода

У Свято-Покровській церкві ПЦУ у Львові прощалися з фізиком, громадським діячем, колишнім міністром освіти Іваном Вакарчуком, який помер 4 квітня.

Джерело: Радіо Свобода

Деталі: Прощання відбулося камерно, оскільки в Україні оголошено карантин у зв’язку з поширенням коронавірусу.

Через це у храм друзі та колеги покійного могли заходити поодинці. Правоохоронці пильнували за дотриманням умов карантину.

Крім того, біля університету імені Івана Франка виставлено портрет покійного і квіти, запалені лампадки.

 
Фото Радіо Свобода

На львівській Ратуші вивісили банер у пам’ять Івана Вакарчука, який був удостоєний у 2010 році звання "Львів'янин року" за видатні досягнення в науковій, науково-педагогічній та організаційній діяльності й успішні реформи в галузі освіти.

 

Зазначається, що Іван Вакарчук, за згодою родини, буде похований на Личаківському цвинтарі 7 квітня, але за участі обмеженого кола людей.

Що передувало: 4 квітня помер колишній міністр освіти, ексректор Львівського університету, батько лідера "Голосу" Святослава Вакарчука Іван Вакарчук.

Українська правда
Теми: Вакарчук Львів карантин


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