За сутки в Украину вернулись более 9 тысяч украинцев

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Понедельник, 6 апреля 2020, 10:07

За прошедшие сутки пограничники совершили более 15,5 тысячи пропускных операций, более 9 тысяч украинцев вернулись домой.

Источник: Государственная пограничная служба

Дословно: "За сутки в Украину вернулись более 9 тысяч украинцев.

Без собственного транспорта в Украину прибыло почти 5,1 тысячи человек. Для их перевозки привлекались транспортные средства, предоставленные местной властью и ГСЧС".

Детали: Кроме того, за минувшие сутки Украину покинули 4,6 тысячи человек, из них 1,4 тысячи иностранцев.

Отмечается, что 5 апреля пограничники с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опросили о состоянии здоровья почти 11 тысяч человек, которые направлялись в Украину. Признаков заболевания Covid-19 ни у кого не обнаружили.

Также все люди подписывали информативные соглашения о самоизоляции и получали соответствующие памятки.

Кроме того, за минувшие сутки в пунктах пропуска обнаружили 3 нарушителей правил карантина, о чем сообщили в полицию.

По состоянию на утро 6 апреля в пунктах пропуска очередей из путешествующих собственным транспортом и пешеходов нет.

Что было раньше: Пограничники прогнозировали, что на Пасху в страну приедут дополнительно 200 тысяч украинцев.

Узнать больше: Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

Как Украина закрывает границы с 28 марта: объяснение МИД

Предыстория:

  • 26 марта президент Владимир Зеленский заявил, что до конца дня 27 марта госграница будет закрыта, а о гражданах Украины, которые останутся за ее пределами, будут заботиться дипломаты. 
  • После заявления президента о закрытии границ пассажиропоток через государственную границу возрос, особенно граждан без транспортных средств. Тысячи украинцев образовали очереди на польско-украинской границе, пытаясь покинуть территорию Польши.
  • С 28 марта Украина полностью прекратила пассажирское авиасообщение. Украинцы могут вернуться из-за границы на родину через отдельные пункты пропуска на границе пешком или на личном автотранспорте

Украинская правда
Темы: Пограничная служба Украина коронавирус граница


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