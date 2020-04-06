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В ОПУ ответили на петицию по поводу подписей Ермака в Минске

Понедельник, 6 апреля 2020, 21:21
В ОПУ ответили на петицию по поводу подписей Ермака в Минске

На сайте Офиса президента ответили на петицию с требованием отозвать подписи руководителя Офиса президента Андрея Ермака под Протоколом заседания Трехсторонней контактной группы, которое состоялось в Минске 11 марта 2020.

Источник: сайт петиций

Детали: В ведомстве ответили, что президент Владимир Зеленский не имеет права отозвать подпись под документом, который подписали участники ТКГ.

У Зеленского также отметили, что вопрос о создании так называемого Консультативного совета нужно обсудить и проработать со всеми участниками Нормандского формата.

Дословно: "Согласно Конституции Украины, органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины.

По результатам заседания ТКГ в Минске 11 марта 2020 был подписан рабочий документ - Протокол, который носит декларативный характер и не предусматривает наступление правовых последствий (возникновение обязательств сторон), в том числе никоим образом не легитимизирует субъектность ОРДЛО.

Протокол не является международным договором, поэтому полномочия президентом на подписание / решение об отзыве подписей под рабочим документом не регламентировано законодательством".

Что было раньше: 13 марта стало известно, что в Минске подписаны соглашения о создании консультативного совета, в котором ОРДЛО будут представлены как субъект, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя оказалась на уровне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Почему это важно: Россия 6 год осуществляет гибридную военную агрессию против Украины, аннексировав Крымский полуостров и поддерживая незаконные вооруженные формирования на Донбассе военной техникой и силами регулярных войск. При этом РФ не признает своего участия в агрессии и называет войну на Донбассе "внутренним конфликтом Украины". Кремль постоянно склоняет официальный Киев к непосредственным переговорам с боевиками.

Предыстория:

  • Вооруженный конфликт на востоке Украины, спровоцированный Россией, длится с весны 2014 года. Для его урегулирования создана Трехсторонняя контактная группа, которая работает в Минске (Беларусь).
  • Минские соглашения включают в себя Минский протокол от 5 сентября 2014 года (первые договоренности Трехсторонней контактной группы в Минске о временном перемирии на востоке Украины) и Комплекс мероприятий по выполнению Минского протокола от 12 февраля 2015 года.
  • Совет Безопасности ООН 17 февраля 2015 одобрил этот комплекс мер.

Украинская правда

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Темы: Офис президентаАндрей ЕрмакЗеленскийпетицияМинские соглашения
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