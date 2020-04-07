Реформа прокуратуры будет продолжаться – руководительница Офиса генпрокурора
Генпрокурор Ирина Венедиктова не видит оснований для окончания реформы органов прокуратуры и уверяет, что она будет "однозначно продолжена".
Источник: Венедиктова в интервью УП "Ирина Венедиктова: В разговоре с Зеленским о моем назначении фамилия Порошенко ни звучало"
Прямая речь: "Реформа будет однозначно продолжена. Я, будучи депутатом, голосовала за нее, и поэтому не вижу никаких оснований, почему бы реформа должна остановиться. Я не понимаю, почему люди говорят, что реформа может закончиться. Это абсолютно не так".
Детали: Руководительница Офиса генпрокурора считает, что необходимо сделать работу над ошибками и продолжить дальше.
В то же время Венедиктова утверждает, что, в частности из-за бывшего заместителя генпрокурора Виктора Трепака, до сих пор не уволены около сотни прокуроров.
"5 марта было закончена волна тестирования областных прокуратур. Кадровые комиссии до сих пор не закрыли протоколы! А по этим протоколом я увольняю прокуроров, которые не подавались на аттестацию или не прошли тесты.
Трепак был председателем кадровой комиссии до 30 марта. С 5 по 30 марта можно уже было закрыть все протоколы и дать мне списки на увольнение ", – уверяет Венедиктова.
Кроме того, говорит генпрокурор, вопрос создания апелляционных комиссий звучал от депутатов. Некоторые нардепы считают, что из прокуратуры необоснованно ушли профессионалы.
Из-за размытости критериев и отсутствия прописанных стандартов, которыми руководствуются комиссии при отборе прокуроров, департамент ОГПУ не имеет на чем строить свою позицию в судах по обжалованию решений и восстановлению на должностях.
Однако, по словам Венедиктовой, реализовать эту идею невозможно.
"Но реализовать идею депутатов об апелляционных комиссиях невозможно. Потому что такую комиссию можно создавать только в отношении работающих в системе прокуроров. А те прокуроры уже были уволены. Мы не можем создавать для них комиссии, ведь они у нас уже не работают ", – объяснила руководительница Офиса.
Что предшествовало: По словам бывшего заместителя генпрокурора Виктора Трепака, новое руководство Офиса генпрокурора рассматривает идею создания апелляционной комиссии, которая бы пересматривала решения об увольнение неаттестованных прокуроров.
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Предыстория:
- 23 сентября президент Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры", который дал старт реформе прокуратуры.
- Согласно принятому закону, Генпрокуратуру уже переименовали в "Офис генерального прокурора". Деятельность квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров должны были приостановить до 1 января 2021 года.