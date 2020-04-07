Реформа прокуратуры будет продолжаться – руководительница Офиса генпрокурора

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Вторник, 7 апреля 2020, 08:26
Фото: Назарий Мазылюк

Генпрокурор Ирина Венедиктова не видит оснований для окончания реформы органов прокуратуры и уверяет, что она будет "однозначно продолжена".

Источник: Венедиктова в интервью УП "Ирина Венедиктова: В разговоре с Зеленским о моем назначении фамилия Порошенко ни звучало"

Прямая речь: "Реформа будет однозначно продолжена. Я, будучи депутатом, голосовала за нее, и поэтому не вижу никаких оснований, почему бы реформа должна остановиться. Я не понимаю, почему люди говорят, что реформа может закончиться. Это абсолютно не так".

Детали: Руководительница Офиса генпрокурора считает, что необходимо сделать работу над ошибками и продолжить дальше.

В то же время Венедиктова утверждает, что, в частности из-за бывшего заместителя генпрокурора Виктора Трепака, до сих пор не уволены около сотни прокуроров.

"5 марта было закончена волна тестирования областных прокуратур. Кадровые комиссии до сих пор не закрыли протоколы! А по этим протоколом я увольняю прокуроров, которые не подавались на аттестацию или не прошли тесты.

Трепак был председателем кадровой комиссии до 30 марта. С 5 по 30 марта можно уже было закрыть все протоколы и дать мне списки на увольнение ", – уверяет Венедиктова.

Кроме того, говорит генпрокурор, вопрос создания апелляционных комиссий звучал от депутатов. Некоторые нардепы считают, что из прокуратуры необоснованно ушли профессионалы.

Из-за размытости критериев и отсутствия прописанных стандартов, которыми руководствуются комиссии при отборе прокуроров, департамент ОГПУ не имеет на чем строить свою позицию в судах по обжалованию решений и восстановлению на должностях.

Однако, по словам Венедиктовой, реализовать эту идею невозможно.

"Но реализовать идею депутатов об апелляционных комиссиях невозможно. Потому что такую ​​комиссию можно создавать только в отношении работающих в системе прокуроров. А те прокуроры уже были уволены. Мы не можем создавать для них комиссии, ведь они у нас уже не работают ", – объяснила руководительница Офиса.

Что предшествовало: По словам бывшего заместителя генпрокурора Виктора Трепака, новое руководство Офиса генпрокурора рассматривает идею создания апелляционной комиссии, которая бы пересматривала решения об увольнение неаттестованных прокуроров.

Читать больше: Виктор Трепак: Венедиктова была крайне недовольна моей позицией по делу Стерненка

Предыстория:

  • 23 сентября президент Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры", который дал старт реформе прокуратуры.
  • Согласно принятому закону, Генпрокуратуру уже переименовали в "Офис генерального прокурора". Деятельность квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров должны были приостановить до 1 января 2021 года.

Украинская правда
Темы: прокуратура реформы Венедиктова Генпрокуратура


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