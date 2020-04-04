Новое руководство ОГПУ может похоронить реформу прокуратуры – Трепак

По словам бывшего заместителя генпрокурора Виктора Трепака, новое руководство Офиса генпрокурора рассматривает идею создания апелляционной комиссии, которая бы пересматривала решения об увольнение неаттестованных прокуроров.

Источник: интервью Трепака для УП "Виктор Трепак: Венедиктова была крайне недовольна моей позицией по делу Стерненка"

Прямая речь: "Новое руководство прокуратуры вынашивает идею создания апелляционной аттестационной комиссии, которая бы пересмотрела решения аттестационных комиссий, которыми были уволены работники ГПУ по основаниям профессиональной некомпетентности или недобропорядочные".

Детали: Бывший заместитель утверждает, что такие меры могут "свести всю предыдущую работу нашей команды по обновлению кадрового состава прокуратуры".

Трепак не исключает возвращения к практике кадрового формирования прокуратуры и принципов ее деятельности.

Также он добавил, что второй этап реформы прокуратуры, который касается региональных ведомств, пока "завис".

Что было раньше: Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отстранила своего заместителя Виктора Трепака от всех дел, расследованием которых занимается Служба безопасности, в том числе, о нападении на активистку Екатерину Гандзюк. После этого Трепак написал заявление об увольнении.

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