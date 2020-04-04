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Новое руководство ОГПУ может похоронить реформу прокуратуры – Трепак

Суббота, 4 апреля 2020, 07:37
Генпрокурор: Ирина Венедиктова

По словам бывшего заместителя генпрокурора Виктора Трепака, новое руководство Офиса генпрокурора рассматривает идею создания апелляционной комиссии, которая бы пересматривала решения об увольнение неаттестованных прокуроров.

Источник: интервью Трепака для УП "Виктор Трепак: Венедиктова была крайне недовольна моей позицией по делу Стерненка"

Прямая речь: "Новое руководство прокуратуры вынашивает идею создания апелляционной аттестационной комиссии, которая бы пересмотрела решения аттестационных комиссий, которыми были уволены работники ГПУ по основаниям профессиональной некомпетентности или недобропорядочные".

Детали: Бывший заместитель утверждает, что такие меры могут "свести всю предыдущую работу нашей команды по обновлению кадрового состава прокуратуры".

Трепак не исключает возвращения к практике кадрового формирования прокуратуры и принципов ее деятельности.

Также он добавил, что второй этап реформы прокуратуры, который касается региональных ведомств, пока "завис".

Что было раньше: Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отстранила своего заместителя Виктора Трепака от всех дел, расследованием которых занимается Служба безопасности, в том числе, о нападении на активистку Екатерину Гандзюк. После этого Трепак написал заявление об увольнении

Предыстория:

  • 23 сентября президент Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры", который дал старт реформе прокуратуры.
  • Согласно принятому закону, Генпрокуратуру уже переименовали в "Офис генерального прокурора". Деятельность квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров должны были приостановить до 1 января 2021 года.

Украинская правда
Темы: ГенпрокуратурареформыпрокуратураВенедиктова
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