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Венедиктова: Ермак действительно предлагал мне людей на заместителей

Вторник, 7 апреля 2020, 09:38
Венедиктова: Ермак действительно предлагал мне людей на заместителей

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявляет, что глава Офиса президента Андрей Ермак рекомендовал ей людей, которых могли бы рассматривать на должности заместителей генпрокурора.

Источник: интервью Венедиктовой "Украинской правде"

Прямая речь: "Смотрите, ну, господин Ермак мне правда рекомендовал людей посмотреть на заместителей. Я посмотрела и, к сожалению, они не подошли мне.

И господин Ермак никоим образом ни на чем не настаивал, он сказал: посмотри, послушай и т.д.

Игоря Коломойского я не видела в жизни и не общалась с ним даже по телефону, то есть он мне вообще никого не мог рекомендовать".

Детали: Она добавила, что с Ермаком близко не знакома, но имеет с ним "рабочие конструктивные отношения". Также, по словам генпрокурора, в деле со скандальными пленками с его братом председатель Офиса президента к ней никак не обращался, только просил "разобраться объективно и не затягивая".

Говоря о назначении своими заместителями Симоненко, Любовича (в медиа уже есть информация, что их обоих связывают с Ермаком и Игорем Коломойским, – ред.) и Мустецу (связывают с Ильей Павлюком, который помогал Зе!Команде на выборах и имел свою группу во фракции, – ред) Венедиктова заявила, что выбирала их по "чисто профессиональным" критериям.

Она добавила, что ее задача – восстановить мощную государственную организацию, поэтому "логично назначать заместителями людей, которые были прокурорами".

Венедиктова рассказала, что людей в ОГПУ ей рекомендовали разные люди: "и те, которые активисты, очень много людей, и связанных с властью, и несвязанных".

В частности, по ее словам, Мустецу ей рекомендовали "с прокурорской среды", а не нардепы из группы Павлюка, как об этом пишут в СМИ.

Венедиктова также заявила, что информация о том, что может быть восстановлена ​​военная прокуратура и Мустецу привлекли как раз под эту функцию, не соответствует действительности.

По словам генпрокурора, сейчас Мустеца отвечает за международное сотрудничество и представительство в суде, но она его рассматривает на силовой блок – в Нацпол.

Украинская правда

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Темы: Офис генпрокурораВенедиктоваАндрей Ермак
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