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Магия синхронизации: нардепы забросали "антиколомойский" законопроект почти идентичными правками

Четверг, 9 апреля 2020, 14:02
Магия синхронизации: нардепы забросали антиколомойский законопроект почти идентичными правками

Поправки народных депутатов, которые забросали "антиколомойский" законопроект, имеют подобную структуру, оформление и даже шрифты.

Источник: Facebook-страница нардепа "Голоса" члена комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослава Железняка

Дословно: "Обратился в Секретариат с просьбой предоставить мне правки коллег к законопроекту 2571-д (закон о банках).

И тут случайно обратил внимание на то, насколько похоже оформления поправок не только в разных коллег даже из разных фракций, которые подали наибольшее количество правок.

Я конечно верю в то, что могут быть следующие совпадение, но так чтобы и оформления (оно не регламентируется) и шрифты и структура изложения .... магия синхронизации, не меньше".

Детали: Железняк изложил 5 пакетов поправок (от нардепов Антона Полякова; Виктора Бондаря; Сергея Демченко; Дмитрия Черного; Олега Дунды).

Именно эти нардепы подали в законопроекту более 1000 поправок каждый, а Поляков - более 6000.

Большинство поправок, по мнению Железняка, имеют сугубо технический характер.

Нардеп также заметил, что большинство поправок готовились "на первое апреля": "Пока самая классная правка: заменить длинное название на простую - закон Украины "Антиколомойский".

По словам Железняка, за эту правку он будет голосовать "за".

Что было раньше: Всего к "антиколомойскому" законопроекту подали рекордные более 16 000 поправок. Более 1000 поправок в законопроект внесли 7 нардепов: Антон Поляков, Виктор Бондарь, Дмитрий Черный, Олег Дунда, Сергей Демченко, Александр Дубинский, Ольга Василевская-Смаглюк.

Деятельность некоторых из этих нардепов связана с олигархом и бывшим владельцем национализированного "Приватбанка" Игорем Коломойским. Сам Коломойский заверил, что никого не просил подавать в законопроект правки.

Знать больше: Бе!Команда: кто засыпал Раду тысячами поправок

Предыстория:

  • 30 марта Рада поддержала в первом чтении так называемый "антиколомойский" законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.
  • Законопроект предусматривает, что собственники и экс-владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за вывода финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме.
  • При этом признание незаконным решения о выводе банка с рынка не может быть основанием для его отмены или возвращение экс-владельцу.

Украинская правда
Темы: ПриватКоломойскийбанкиВерховная Радазаконодательство
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