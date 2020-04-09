Магия синхронизации: нардепы забросали "антиколомойский" законопроект почти идентичными правками

Правки народных депутатов, которые забросали "антиколомойский" законопроект, имеют подобную структуру, оформление и даже шрифты.

Источник: Facebook-страница нардепа "Голоса" члена комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослава Железняка

Дословно: "Обратился в Секретариат с просьбой предоставить мне правки коллег к законопроекту 2571-д (закон о банках).

И тут случайно обратил внимание на то, насколько похоже оформления поправок не только в разных коллег даже из разных фракций, которые подали наибольшее количество правок.

Я конечно верю в то, что могут быть следующие совпадение, но так чтобы и оформления (оно не регламентируется) и шрифты и структура изложения .... магия синхронизации, не меньше".

Детали: Железняк изложил 5 пакетов поправок (от нардепов Антона Полякова; Виктора Бондаря; Сергея Демченко; Дмитрия Черного; Олега Дунды).

Именно эти нардепы подали в законопроекту более 1000 поправок каждый, а Поляков - более 6000.

Большинство поправок, по мнению Железняка, имеют сугубо технический характер.

Нардеп также заметил, что заметно, что большинство поправок готовились "на первое апреля": "Пока самая классная правка: заменить длинное название на простую - закон Украины "Антиколомойский".

По словам Железняка, за эту правку он будет голосовать "за".

Что было раньше: Всего к "антиколомойскому" законопроекту подали рекордные более 16 000 поправок. Более 1000 поправок в законопроект внесли 7 нардепов: Антон Поляков, Виктор Бондарь, Дмитрий Черный, Олег Дунда, Сергей Демченко, Александр Дубинский, Ольга Василевская-Смаглюк.

Деятельность некоторых из этих нардепов связана с олигархом и бывшим владельцем национализированного "Приватбанка" Игорем Коломойским. Сам Коломойский заверил, что никого не просил подавать в законопроект правки.

Предыстория: