"Антиколомойский" законопроект побил все рекорды: более 16 тысяч правок
Противники так называемого "антиколомойского" законопроекта подали к нему рекордные более 16000 правок.
Источник: Facebook-страница нардепа "Голоса" члена комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослава Железняка
Прямая речь: "Финальная цифра и абсолютный рекорд украинского парламента получает закон о банках и 16000+ поправок к нему.
Для понимания, немного экскурс в историю:
- 5700 поправок поступило к проекту Конституции.
- 4400 поправок было в проектах Избирательного кодекса.
- 4000 поправок – рынок земли.
- 3400 поправок – законопроект процессуальных кодексов.
- 2500 поправок было заброшено в "Покупай у олигархов" (официальное название "покупай украинское")
- 2000 – языковой закон".
Детали: Железняк уточнил, что в законопроект внесли примерно 16381 правку.
Нардеп также опубликовал список тех, кто подавал правки. Всего более 1000 поправок в законопроект внесли 7 нардепов, из них больше всего – внефракционный нардеп Антон Поляков - он подал 6000 правок.
В ноябре прошлого года Полякова исключили из фракции "Слуга народа", якобы потому что его голосования всегда шли вразрез с позицией политической силы.
1911 поправок подал сопредседатель депутатской группы "За майбутнє" Виктор Бондарь, а 1781 - нардеп "СН" Дмитрий Черный, который до попадания в Раду был депутатом Днепропетровского облсовета от "УКРОПа".
Также 1656 поправок подал "слуга народа" Олег Дунда, который в бывшем был руководителем департамента в АКБ "ПриватБанк", 1463 правки подал нардеп "СН" Сергей Демченко - бывший член партии "УКРОП", 1199 поправок подал "слуга народа" Александр Дубинский, который до парламента был медийщиком на канале олигарха Игоря Коломойского "1+1".
Еще 1689 поправок подала нардепка от "СН" Ольга Василевская-Смаглюк. До политической карьеры Смаглюк также долгое время работала на телеканале "1+1".
Остальные нардепы подали меньше сотни поправок.
Что было раньше: По состоянию на 19:00 6 апреля "антиколомойский" законопроект уже побил рекорд по правками ко второму чтению. Тогда было известно о более 13 000 поправок.
Предыстория:
- 30 марта Рада поддержала в первом чтении так называемый "антиколомойский" законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.
- Законопроект предусматривает, что собственники и экс-владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за вывода финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме.
- При этом признание незаконным решения о выводе банка с рынка не может быть основанием для его отмены или возвращение экс-владельцу.
- Против законопроекта голосовала "Батькивщина", а "ОПЗЖ" - воздержались.