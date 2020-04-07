"Антиколомойский" законопроект побил все рекорды: более 16 тысяч правок
Противники так называемого "антиколомойского" законопроекта подали к нему рекордные более 16000 правок.
Источник: Facebook-страница нардепа "Голоса" члена комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослава Железняка
Прямая речь: "Финальная цифра и абсолютный рекорд украинского парламента получает закон о банках и 16000+ поправок к нему.
Для понимания, немного экскурс в историю:
- 5700 поправок поступило к проекту Конституции.
- 4400 поправок было в проектах Избирательного кодекса.
- 4000 поправок – рынок земли.
- 3400 поправок – законопроект процессуальных кодексов.
- 2500 поправок было заброшено в "Покупай у олигархов" (официальное название "покупай украинское")
- 2000 – языковой закон".
Что было раньше: По состоянию на 19:00 6 апреля "антиколомойский" законопроект уже побил рекорд по правками ко второму чтению. Тогда было известно о более 13 000 поправок.
Больше всего завалил правками законопроект внефракционный нардеп Антон Поляков - он подал 6000 правок.
В ноябре прошлого года Полякова исключили из фракции "Слуга народа", якобы потому что его голосования всегда шли вразрез с позицией политической силы.
Еще 1500 поправок подала нардепка от "СН" Ольга Василевская-Смаглюк.
До политической карьеры Смаглюк долгое время работала на телеканале олигарха Игоря Коломойского "1+1".
Предыстория:
- 30 марта Рада поддержала в первом чтении так называемый "антиколомойский" законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.
- Законопроект предусматривает, что собственники и экс-владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за вывода финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме.
- При этом признание незаконным решения о выводе банка с рынка не может быть основанием для его отмены или возвращение экс-владельцу.
- Против законопроекта голосовала "Батькивщина", а "ОПЗЖ" - воздержались.