"Антиколомойский" законопроект побил все рекорды: более 16 тысяч правок

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Вторник, 7 апреля 2020, 10:30

Противники так называемого "антиколомойского" законопроекта подали к нему рекордные более 16000 правок.

Источник: Facebook-страница нардепа "Голоса" члена комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослава Железняка

Прямая речь: "Финальная цифра и абсолютный рекорд украинского парламента получает закон о банках и 16000+ поправок к нему.

Для понимания, немного экскурс в историю:

  • 5700 поправок поступило к проекту Конституции.
  • 4400 поправок было в проектах Избирательного кодекса.
  • 4000 поправок – рынок земли.
  • 3400 поправок – законопроект процессуальных кодексов.
  • 2500 поправок было заброшено в "Покупай у олигархов" (официальное название "покупай украинское")
  • 2000 – языковой закон".

Что было раньше: По состоянию на 19:00 6 апреля "антиколомойский" законопроект уже побил рекорд по правками ко второму чтению. Тогда было известно о более 13 000 поправок.

Больше всего завалил правками законопроект внефракционный нардеп Антон Поляков - он подал 6000 правок.

В ноябре прошлого года Полякова исключили из фракции "Слуга народа", якобы потому что его голосования всегда шли вразрез с позицией политической силы.

Еще 1500 поправок подала нардепка от "СН" Ольга Василевская-Смаглюк.

До политической карьеры Смаглюк долгое время работала на телеканале олигарха Игоря Коломойского "1+1".

Предыстория:

  • 30 марта Рада поддержала в первом чтении так называемый "антиколомойский" законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.
  • Законопроект предусматривает, что собственники и экс-владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за вывода финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме.
  • При этом признание незаконным решения о выводе банка с рынка не может быть основанием для его отмены или возвращение экс-владельцу.
  • Против законопроекта голосовала "Батькивщина", а "ОПЗЖ" - воздержались.

Украинская правда
Темы: Коломойский Приват банки Верховная Рада законодательство


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