"Антиколомойский" законопроект побил все рекорды: более 16 тысяч правок

Противники так называемого "антиколомойского" законопроекта подали к нему рекордные более 16000 правок.

Источник: Facebook-страница нардепа "Голоса" члена комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослава Железняка

Прямая речь: "Финальная цифра и абсолютный рекорд украинского парламента получает закон о банках и 16000+ поправок к нему.

Для понимания, немного экскурс в историю:

5700 поправок поступило к проекту Конституции.

4400 поправок было в проектах Избирательного кодекса.

4000 поправок – рынок земли.

3400 поправок – законопроект процессуальных кодексов.

2500 поправок было заброшено в "Покупай у олигархов" (официальное название "покупай украинское")

2000 – языковой закон".

Детали: Железняк уточнил, что в законопроект внесли примерно 16381 правку.

Нардеп также опубликовал список тех, кто подавал правки. Всего более 1000 поправок в законопроект внесли 7 нардепов, из них больше всего – внефракционный нардеп Антон Поляков - он подал 6000 правок.

В ноябре прошлого года Полякова исключили из фракции "Слуга народа", якобы потому что его голосования всегда шли вразрез с позицией политической силы.

1911 поправок подал сопредседатель депутатской группы "За майбутнє" Виктор Бондарь, а 1781 - нардеп "СН" Дмитрий Черный, который до попадания в Раду был депутатом Днепропетровского облсовета от "УКРОПа".

Также 1656 поправок подал "слуга народа" Олег Дунда, который в бывшем был руководителем департамента в АКБ "ПриватБанк", 1463 правки подал нардеп "СН" Сергей Демченко - бывший член партии "УКРОП", 1199 поправок подал "слуга народа" Александр Дубинский, который до парламента был медийщиком на канале олигарха Игоря Коломойского "1+1".

Еще 1689 поправок подала нардепка от "СН" Ольга Василевская-Смаглюк. До политической карьеры Смаглюк также долгое время работала на телеканале "1+1".

Остальные нардепы подали меньше сотни поправок.

ФБ Ярослава Железняка

Что было раньше: По состоянию на 19:00 6 апреля "антиколомойский" законопроект уже побил рекорд по правками ко второму чтению. Тогда было известно о более 13 000 поправок.

Предыстория: