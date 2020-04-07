"Антиколомойский" законопроект побил все рекорды: более 16 тысяч правок

Противники так называемого "антиколомойского" законопроекта подали к нему рекордные более 16000 правок.

Источник: Facebook-страница нардепа "Голоса" члена комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослава Железняка

Прямая речь: "Финальная цифра и абсолютный рекорд украинского парламента получает закон о банках и 16000+ поправок к нему.

Для понимания, немного экскурс в историю:

5700 поправок поступило к проекту Конституции.

4400 поправок было в проектах Избирательного кодекса.

4000 поправок – рынок земли.

3400 поправок – законопроект процессуальных кодексов.

2500 поправок было заброшено в "Покупай у олигархов" (официальное название "покупай украинское")

2000 – языковой закон".

Что было раньше: По состоянию на 19:00 6 апреля "антиколомойский" законопроект уже побил рекорд по правками ко второму чтению. Тогда было известно о более 13 000 поправок.

Больше всего завалил правками законопроект внефракционный нардеп Антон Поляков - он подал 6000 правок.

В ноябре прошлого года Полякова исключили из фракции "Слуга народа", якобы потому что его голосования всегда шли вразрез с позицией политической силы.

Еще 1500 поправок подала нардепка от "СН" Ольга Василевская-Смаглюк.

До политической карьеры Смаглюк долгое время работала на телеканале олигарха Игоря Коломойского "1+1".

Предыстория: