В Египте произошел теракт

В результате взрыва самодельного взрывного устройства в провинции Северный Синай на северо-востоке Египта пострадали 10 египетских военных.

Источник: пресс-секретарь Вооруженных сил Египта Тамера аль-Рефаия сообщает Xinhua

Детали: По словам спикера, взрыв был направлен на бронированое транспортное средство, в котором находились военные.

Дословно: "Представитель Вооруженных сил не уточнил, сколько именно из присутствующих на борту десяти военных погибли или были ранены, однако он отметил, что среди них было двое офицеров и восемь рядовых".