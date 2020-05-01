Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Египте произошел теракт

Пятница, 1 мая 2020, 07:55
В Египте произошел теракт

В результате взрыва самодельного взрывного устройства в провинции Северный Синай на северо-востоке Египта пострадали 10 египетских военных.

Источник: пресс-секретарь Вооруженных сил Египта Тамера аль-Рефаия сообщает Xinhua

Детали: По словам спикера, взрыв был направлен на бронированое транспортное средство, в котором находились военные.

Дословно: "Представитель Вооруженных сил не уточнил, сколько именно из присутствующих на борту десяти военных погибли или были ранены, однако он отметил, что среди них было двое офицеров и восемь рядовых".

Темы: Египеттеракт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
Египет
В Египте разрешили держать всего 10 пород собак
Крупнейшие египетские музеи и исторические памятники перестали принимать наличные для оплаты за вход
Египет отказался от поставок боеприпасов РФ и начал производить для Украины – WP
Последние новости
11:48
фотоРоссияне атаковали гражданских во время раздачи хлеба на Черниговщине
11:34
НБУ на межбанке за неделю продал почти 1 миллиард долларов из резервов
11:22
видео"Пингвиная тусовка": полярники показали айсберг-качели для пернатых
11:10
ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"
11:01
Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель
10:57
видеоНовую работу Бенкси в Лондоне похитили вскоре после того, как он ее показал
10:47
Аргентина переживает удар инфляцией после либерализации цен
10:43
В оккупированном Токмаке раздались взрывы
10:31
Исландия присоединяется к двум коалициям в поддержку Украины
10:16
Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров
Все новости...
Реклама: