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Укр / Рус

В Египте произошел теракт

Пятница, 1 мая 2020, 07:55

В результате взрыва самодельного взрывного устройства в провинции Северный Синай на северо-востоке Египта пострадали 10 египетских военных.

Источник: пресс-секретарь Вооруженных сил Египта Тамера аль-Рефаия сообщает Xinhua

Детали: По словам спикера, взрыв был направлен на бронированое транспортное средство, в котором находились военные.

Дословно: "Представитель Вооруженных сил не уточнил, сколько именно из присутствующих на борту десяти военных погибли или были ранены, однако он отметил, что среди них было двое офицеров и восемь рядовых".

Темы: Египеттеракт


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