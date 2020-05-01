Все разделы
Укр / Рус

Германия пока не согласовывала с Украиной приезд сезонных рабочих

Пятница, 1 мая 2020, 12:30

Между трудовыми ведомствами Германии и Украины пока нет так называемого соглашения о посредничестве, которая бы позволила германским работодателям нанимать украинских работников для сбора урожая на фоне ограничений, связанных с пандемией COVID-19 в мире.

Об этом в Федеральном агентстве труда заявили в ответ на запрос DW, передает "Европейская правда"

В агентстве отметили, что при соблюдении ряда условий рабочие из третьих стран могут работать на сборе урожаев в Германии даже несмотря на общие ограничения на въезд в страну. В частности, это возможно при наличии так называемого соглашения о посредничестве между трудовыми ведомствами ФРГ и соответствующей третьей страны. В то же время, отметили в агентстве, такого соглашения с украинскими коллегами в Германии пока не заключали.

Единственной категорией сезонных работников из Украины, которая даже во время ограничений через коронавирус может принимать участие в работах по сбору урожаев в Германии, являются школьники и студенты, которые приезжают работать во время каникул. Как отмечают в агентстве, в этом случае заключение соглашения о посредничестве не требуется.

В ведомстве добавляют, что в таком случае сельскохозяйственные предприятия самостоятельно ищут соответствующих работников за рубежом, обеспечивают получение ими необходимых разрешений и организуют их приезд на заработки.

Через это агентство не может предоставить информацию о том, будут ли немецкие предприниматели привлекать для сбора урожаев украинских сезонных работников из числа студентов и школьников в ближайшее время.

Как сообщалось, правительственный офис координации европейской и евроатлантической интеграции начал работу касательно переговоров с европейскими странами, которые выражают желание официально пригласить украинских рабочих на сезонные работы.

Темы: ГерманияУкраинакарантин


powered by lun.ua
Главное сегодня

"Вы заигрались": Аваков пригрозил мэру Черкасс жесткой реакцией

Ситуация в Украине позволяет начать выход из карантина – МОЗ

Видео, инфографикаКоронавирус: за сутки в Украине заболели 455 человек, 11 погибли

видеоУкраинские военные подорвали ракетой авто боевиков, возившее боеприпаси

видео"Схемы" показали, как друг Авакова нарушает карантин

ООС: ночью на Донбассе 9 обстрелов, двое украинских воинов получили ранения

Все главные новости...
Германия
В Германии от коронавируса уже выздоровели 75% больных
Криклий об УЗ: Вопрос консультаций Deutsche Bahn пока ставим на паузу
В Германии заявили, что убытки туристической отрасли уже составили 24 млрд евро
Последние новости
12:30
Германия пока не согласовывала с Украиной приезд сезонных рабочих
12:26
Во втором квартале экономика Украины упадет на 11% - НБУ
12:10
"Вы заигрались": Аваков пригрозил мэру Черкасс жесткой реакцией
11:49
инфографикаВ Киеве за сутки полсотни новых случаев Covid-19, из них - 5 детей
11:32
В России за сутки обнаружили почти 8 тысяч больных коронавирусом, около сотни умерли
10:58
За власть Черкасс взялась полиция из-за преждевременного выхода из карантина
10:41
Самолеты ВВС Испании, Британии и Франции будут патрулировать небо над странами Балтии
10:40
Ситуация в Украине позволяет начать выход из карантина – МОЗ
10:32
Китайские заводы столкнулись с обвалом экспортных заказов
10:17
Видео, инфографикаКоронавирус: за сутки в Украине заболели 455 человек, 11 погибли
Все новости...