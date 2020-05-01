Германия пока не согласовывала с Украиной приезд сезонных рабочих

Между трудовыми ведомствами Германии и Украины пока нет так называемого соглашения о посредничестве, которая бы позволила германским работодателям нанимать украинских работников для сбора урожая на фоне ограничений, связанных с пандемией COVID-19 в мире.

Об этом в Федеральном агентстве труда заявили в ответ на запрос DW, передает "Европейская правда"

В агентстве отметили, что при соблюдении ряда условий рабочие из третьих стран могут работать на сборе урожаев в Германии даже несмотря на общие ограничения на въезд в страну. В частности, это возможно при наличии так называемого соглашения о посредничестве между трудовыми ведомствами ФРГ и соответствующей третьей страны. В то же время, отметили в агентстве, такого соглашения с украинскими коллегами в Германии пока не заключали.

Единственной категорией сезонных работников из Украины, которая даже во время ограничений через коронавирус может принимать участие в работах по сбору урожаев в Германии, являются школьники и студенты, которые приезжают работать во время каникул. Как отмечают в агентстве, в этом случае заключение соглашения о посредничестве не требуется.

В ведомстве добавляют, что в таком случае сельскохозяйственные предприятия самостоятельно ищут соответствующих работников за рубежом, обеспечивают получение ими необходимых разрешений и организуют их приезд на заработки.

Через это агентство не может предоставить информацию о том, будут ли немецкие предприниматели привлекать для сбора урожаев украинских сезонных работников из числа студентов и школьников в ближайшее время.

Как сообщалось, правительственный офис координации европейской и евроатлантической интеграции начал работу касательно переговоров с европейскими странами, которые выражают желание официально пригласить украинских рабочих на сезонные работы.