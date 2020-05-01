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Зеленский пригрозил мэру Черкасс последствиями и предупредил рынки

Пятница, 1 мая 2020, 18:38
Зеленский пригрозил мэру Черкасс последствиями и предупредил рынки
пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский заявляет, что решение мэра Черкасс по смягчению карантина раньше 11 мая будет иметь юридические последствия.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь: "Отдельный "пламенный" привет лично от президента, а также Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины я хочу передать мэру Черкасс, который вместе с городским советом потеряли календарь и собирались смягчать карантинные мероприятия ранее 11 мая.

Это – попытка заработать политические рейтинги ценой жизни и здоровья жителей города. И это будет иметь соответствующие юридические последствия.

На будущее: это касается всех представителей местной власти, которые путают слова "децентрализация" и "автономия". Не надо заниматься самодеятельностью, которая ставит под угрозу безопасность людей".

Детали: Зеленский также предупредил, что недавно открытые продовольственные и аграрные рынки, которые будут нарушать правила карантина, будут закрыты снова.

Прямая речь: "В среду Минздрав и Минэкономики разработали критерии, которые позволили восстановить работу продуктовым и аграрным рынкам.

Это было важным для граждан и малого бизнеса. Мы это сделали. И теперь ожидаем шагов навстречу со стороны владельцев рынков. Пожалуйста, будьте ответственными, обеспечьте для продавцов и посетителей безопасные условия. Иначе рынки, которые будут нарушать правила, будут закрыты снова. Уверен, этого не хочется никому".

Детали: Президент призвал украинцев провести майские выходные дома и напомнил, что смягчение карантина запланировано с 11 мая.

Предыстория:

  • Власть Черкасс с 1 мая смягчила карантин для части предпринимателей города, хотя в Украине такие меры запланированы на 11 мая.
  • В связи с этим полиция начала уголовное производство.
  • А министр внутренних дел Арсен Аваков пригрозил мэру Черкасс Анатолию Бондаренко жесткой реакцией.
  • Сам Бондаренко заявил, что ослабление карантина в городе безопасно, а правоохранительных органов он не боится.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийкарантинЧеркассыторговля
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