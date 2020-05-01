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Сытник: НАБУ движется к объявлению подозрений в деле Приватбанка

Пятница, 1 мая 2020, 23:35

Директор НАБУ Артем Сытник заявляет, что бюро движется к объявлению подозрений в деле Приватбанка.

Источник: Сытник в интервью "24 каналу"

Детали: Отвечая на реплику, что он сам в марте говорил, что дело находится на финальном этапе и вопрос "Почему Коломойскому до сих пор не вручили подозрение?", Сытник пояснил, что НАБУ движется к объявлению определенных подозрений в этом деле.

Прямая речь: "Я сказал, что в этом деле есть существенный прогресс. Он, прежде всего, выражался в том, что на то время генпрокурор Руслан Рябошапка эти дела передал в НАБУ. У нас была часть дела, а часть – расследовалась Офисом генпрокурора. Тогда приняли решение, что эти дела будут все в НАБУ, их передали.

И в дальнейшем мы движемся в том, чтобы начать объявлять определенные подозрения".

Детали: Сытник отметил, что одна из статей, которая расследуется в рамках дела Приватбанка – хищение чужого имущества в особо крупных размерах, предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.

Отвечая на вопрос о заказчиках и организаторах кампании по его увольнению, директор НАБУ назвал имена экс-владельца ВиЭйБи банка Олега Бахматюка и олигарха, бывшего владельца "Приватбанка" Игоря Коломойского.

Прямая речь: "Во-первых, сам господин Бахматюк не скрывает того, что он очень недоволен расследованиями НАБУ. Если коротко, то суть этого дела – хищение государственных средств в сумме 1 миллиард 200 миллионов гривен. Но почему господин Бахматюк выбирает способ определенных заказных акций и прочего, чем возврат этих средств в бюджет.

Другая сторона в том, что как раз это лицо организует митинги и медийную кампанию, и в этом поддерживает другой олигарх –  это господин Коломойский.

У нас есть 2 основных производства. Дело "Укрнафты" – там уже установлено, что сумма ущерба более 10 миллиардов гривен, а также уже подготовлены проекты подозрений, которые сейчас на стадии согласования в антикоррупционной прокуратуре.

Дело "Приватбанка", в котором убытки государству составляют более 100 миллиардов гривен.

Это 2 дела, которые действительно побуждают очередного олигарха присоединяться к компании тех людей, которые хотят увольнения директора НАБУ".

Детали: Сытник также отметил, что Коломойский "не основной, а один из заказчиков этой кампании" (по его увольнению – ред.).

Предыстория:

  • В ноябре 2019 года генпрокурор Руслан Рябошапка передал в НАБУ дело о выведении многомиллиардных средств из Приватбанка до его национализации.
  • Речь идет о расследовании того, как руководство банка по сговору с бывшими владельцами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым нанесли государству ущерб на 116,8 млрд грн.
  • 4 марта Артем Сытник заявил, что дела Приватбанка находятся на финальной стадии и только отсутствие экспертиз откладывает на недалекое будущее принятия решений.
  • 28 апреля комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал депутатам поддержать законопроект, который позволит уволить директора НАБУ Артема Сытника.

Украинская правда
Темы: СытникНАБУКоломойский


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