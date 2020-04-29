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Премьер: Будет адаптивный карантин, а маски, дезинфекторы и дистанция – теперь норма

Среда, 29 апреля 2020, 13:49
Премьер: Будет адаптивный карантин, а маски, дезинфекторы и дистанция – теперь норма

После 11 мая в Украине планируют ввести "адаптивный карантин", который можно будет усиливать локально, в зависимости от вспышек заболевания коронавирусной болезни COVID-19.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства

Прямая речь: "Мы беседовали с ведущими экономистами. Они поддержали правительственный план – согласны с предложением о том, что надо запускать адаптивный карантин. Это означает, что в случае вспышек инфекции в отдельных регионах будем усиливать карантин именно там, а не в целом по всей стране. Но это следующие наши шаги после 11 мая.

Мы также должны осознать, что даже после открытия всех учреждений и транспорта маски, дезинфекторы, социальное дистанцирование, личная гигиена никуда не денутся. Теперь это норма".

Этому предшествовало: Ранее Денис Шмыгаль заявлял, что Кабинет министров продлит карантин в Украине до 11 мая, с 12 мая начнется смягчения ограничений, но следующие 2 года мир будет жить в условиях борьбы с коронавирусом – поэтому определенные ограничения могут сохраняться или возобновляться.

Власти ввели понятие зеленого, желтого, оранжевого и красного уровней опасности в качестве критериев для тех или иных правил карантина локально или тотально.

Напомним:

  • Кабинет министров разработал ориентировочный план выхода из карантина, который состоит из 5 этапов и предусматривает смягчение ограничений в зависимости от количества больных коронавирусом и эпидемической ситуации в целом.
  • Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко уточнил, что в случае быстрого снижения количества больных коронавирусом Украина сможет от первого этапа выхода из карантина сразу перейти к третьему или даже четвертому.
  • В то же время, и после ослабления карантина в случае увеличения количества больных правительство может возвращаться к более жестким ограничениям.

Знать больше: Украина объявила карантин из-за коронавируса. Все, что стоит знать

Новые жесткие ограничения на карантине: разрешения и запреты

Алена Рощенко, УП
Темы: карантинкоронавирусШмыгальКабинет министров
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