Премьер: Будет адаптивный карантин, а маски, дезинфекторы и дистанция – теперь норма

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Среда, 29 апреля 2020, 13:49

После 11 мая в Украине планируют ввести "адаптивный карантин", который можно будет усиливать локально, в зависимости от вспышек заболевания коронавирусной болезни COVID-19.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства

Прямая речь: "Мы беседовали с ведущими экономистами. Они поддержали правительственный план – согласны с предложением о том, что надо запускать адаптивный карантин. Это означает, что в случае вспышек инфекции в отдельных регионах будем усиливать карантин именно там, а не в целом по всей стране. Но это следующие наши шаги после 11 мая.

Мы также должны осознать, что даже после открытия всех учреждений и транспорта маски, дезинфекторы, социальное дистанцирование, личная гигиена никуда не денутся. Теперь это норма".



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Премьер: Будет адаптивный карантин, а маски, дезинфекторы и дистанция – теперь норма
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